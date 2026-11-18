Dynamo zvládlo odvetu osmifinále play-off Ligy mistrů a po obratu postupuje. V domácím duelu Pardubice přehrály finskou SaiPu 5:2 a v součtu s vítězstvím 3:2 v prvním utkání nakonec pohodlně prošly dál. Východočeši vykročili k triumfu ve druhé třetině, když zvrátili nepříznivý stav 0:2 pěti trefami. Extraligový šampion se ve čtvrtfinále utká s německým týmem Eisbären Berlín, který přešel přes finský celek KooKoo Kouvola se skóre 14:5.
„Na začátku to nebylo z naší strany ono, to jsme věděli. Něco jsme si řekli o přestávce a do druhé třetiny už jsme naskočili lépe,“ řekl Sobotka. „Nebylo to zase nic výrazného, každý se musel nad sebou zamyslet, abychom začali hrát tak, jak jsme systémově naladění. Začali jsme se hýbat, dobře jsme napadali a neztráceli jsme puky. Dostali jsme se zase do zápasu,“ uvedl Sobotka.
Východočeši si z úvodního duelu přivezli jednobrankový náskok, který mohli vylepšit v první přesilovce zápasu, jenže skóre se neměnilo. Zanedlouho nevyužil svou šanci ani Poulíček. Do vedení se ve 12. minutě dostali hosté, když Peski z dorážky překonal brankáře Willa.
Hráči Lappeenranty, v jejichž sestavě nastoupil expardubický obránce Trejbal, pak hráli v početní výhodě a svůj tlak si přenesli i do dalšího průběhu první třetiny. Toho využil slovinský útočník Žeželj a zblízka zvýšil na 2:0 pro finský celek.
Ve druhé třetině se role obrátily a góly začaly střílet Pardubice. Ve 23. minutě se nejprve Kaut dostal na modré čáře k puku a přesnou střelou snížil. Za dalších 66 vteřin už bylo vyrovnáno, když pardubickou kombinaci zakončil střílející obránce Ludvig.
Když ve 37. minutě neuspěl hostující Tauslahti a navíc byl vzápětí vyloučen, následoval třígólový úder Pardubic. V početní výhodě se domácí trefili dvakrát, nejprve Stránský a po něm využil Sobotkovu nabídku Smejkal. Ještě stále ve druhé třetině se pak před brankářem Grigalsem prosadil Nosek. Východočeši v závěru druhé třetiny vstřelili tři góly během pouhých 105 vteřin.
Ve třetí části mohli hosté ještě reagovat v přesilovce, ale neuspěli. Východočeši dál hájili pohodlný náskok, který jim v součtu s prvním zápasem zajistil postup do další fáze evropské klubové soutěže. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát v průběhu prosince.
Odvetné osmifinálové utkání play-off hokejové Ligy mistrů
Odvetné osmifinálové utkání play-off hokejové Ligy mistrů
Dynamo Pardubice – SaiPa Lappeenranta 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. M. Kaut, 24. Ludvig (Sobotka, Tourigny), 38. M. Stránský (Tomášek, Nosek), 39. Smejkal (Sobotka, Košťálek), 40. Nosek (Kelemen, Poulíček) – 12. Peski (Perttu), 18. Žeželj (Salminen, Tauslahti).
Rozhodčí: Rohatsch, Kohlmüller (oba Něm.) – Hnát, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 7352.
Výsledek prvního zápasu: 3:2, postupují Pardubice.
Pardubice: Will – Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Ščotka, Gazda – Lauko, Mandát, Macek – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – M. Kaut, Nosek, Kondelík – Kelemen, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.
SaiPa: Grigals (41. Piiroinen) – Aho, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Svenks – Emanuelsson, Intonen, Moilanen – Palmu, Salomäki, Zabaneh – Žeželj, Perttu, Tauslahti – Klintrup, Hokkanen, Heikkilä. Trenér: Helminen.