Německo kvůli rozhodnutí CAS o Rusku možná odmítne pořádat hokejové MS

Němečtí pořadatelé hokejového mistrovství světa nevyloučili, že po rozhodnutí sportovní arbitráže CAS o okamžitém návratu ruských týmů do šampionátů se květnového turnaje vzdají.
Předseda představenstva svazu DEB Frank H. Lutz řekl, že jej okolnosti nutí zvažovat i takové řešení. Jako hlavní důvod uvedl finanční stránku a chystá se na jednání s politiky.
„Nechci malovat čerta na zeď, ale samozřejmě musíme zvážit i variantu, že se mistrovství světa vzdáme,“ řekl Lutz v sobotu v Bremerhavenu, kde německé hokejistky odehrály přípravný zápas s Japonskem (5:1) před listopadovým MS v Dánsku. „Jsem sice optimista, ale nemohu se stoprocentní jistotou prohlásit, že se mistrovství světa v květnu v Düsseldorfu, Mannheimu a Gelsenkirchenu opravdu uskuteční,“ doplnil.
CAS: Ruské hokejové týmy mohou opět do mezinárodních soutěží
CAS: Ruské hokejové týmy mohou opět do mezinárodních soutěží
Ruské hokejové týmy vyřadila IIHF ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud po slyšení z minulého týdne rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované.
Lutz prohlásil, že nastalá situace představuje pro pořadatele neúnosné ekonomické riziko. Zařazení Ruska do turnaje by podle něj znamenalo enormní dodatečné náklady především v oblasti bezpečnosti. Čekat bude nyní i na postup světové federace IIHF, která na pondělí svolala k jednání radu.
„Protože se ale jedná i o politické rozhodnutí, pojedu příští týden do Berlína,“ avizoval Lutz jednání, jehož předmětem by také mohla být otázka udělení či neudělení víz ruským hráčům. „Momentálně ale nemám o této věci sebemenší představu. Jistě bude tématem diskuse, kam až bude spolková vláda ochotna zajít,“ dodal šéf představenstva DEB.