Martin Nečas byl se dvěma góly a dvěma asistencemi strůjcem vítězství hokejistů Colorada 4:0 nad Detroitem. Sedmadvacetiletý útočník se s 23 body a bilancí 9+14 posunul před Davida Pastrňáka do pozice nejproduktivnějšího českého hráče v NHL, celkově mu patří třinácté místo. První gól v sezoně vstřelil útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař, jehož tým zvítězil 4:3 v Seattlu.
Nečas si připsal čtyři body v jednom utkání poprvé v sezoně a navázal na tři tříbodové večery. Gólově se prosadil po třech zápasech a v týmovém kanadském bodování je druhý za Nathanem MacKinnonem (10+20).
Proti Detroitu odstartoval svou show těsně před polovinou zápasu, kdy v přesilové hře otevřel skóre. O necelé tři minuty později opět v přesilovce připravil trefu MacKinnonovi a gól a nahrávku si schoval také do třetího dějství. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
„První třetina od nás nebyla nejlepší, ale celkově si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Brankář nás několikrát podržel a poté jsme to nakopli. Víme, že jsme silní a dynamičtí v ofenzivě, ale potřebujeme být zodpovědnější v obraně, což se nám dneska podařilo. Když se nám to povede tak jako dneska, tak je velmi těžké nás porazit,“ řekl Nečas.
Tři ze čtyř bodů nasbíral v přesilových hrách. „Speciální týmy jsou v současné NHL extrémně důležité. Je těžké se prosadit při hře 5 na 5, takže pomoc v přesilovkách přijde vhod. Navíc to často může zlomit zápas směrem na naši stranu,“ řekl český útočník.
Chmelař na ledě Seattlu ve 14. minutě zvýšil na 3:0. Český útočník po chybě brankáře Joeyho Daccorda dorazil puk do branky z bezprostřední blízkosti a v NHL se prosadil poprvé od začátku dubna.
Po gólu Pavla Dorofejeva byl po dvou třetinách rozdíl už čtyřbrankový, přesto Kraken ve třetím dějství sahali po vyrovnání. Nakonec ale prohráli potřetí z posledních pěti zápasů.
„Vedli jsme 4:0 po dvou třetinách a pak jsme asi trochu sundali nohu z plynu. Oni se prosadili hned na startu třetí části a získali momentum na svou stranu. Otočilo to vývoj zápasu a najednou nás přehrávali. Naštěstí jsme ale dokázali udržet těsný náskok,“ řekl brankář Rangers Joonas Korpisalo.
Obránce Filip Hronek si připsal 13. asistenci v sezoně, ale nejhorší tým ligy Vancouver prohrál na ledě Edmontonu 2:4. O výhru Oilers se třemi body zasloužili dva nejproduktivnější hráči ligy.
Lídr bodování Connor McDavid se blýskl třemi nahrávkami a ani v 18. zápase sezony nevyšel naprázdno. Leon Draisaitl dva góly vstřelil a jeden připravil a s 16 brankami se dotáhl na nejlepšího střelce ligy Kirilla Kaprizova z Minnesoty.
„Z utkání si můžeme odnést spoustu pozitivních věcí, zejména z prvních dvou třetin, především pokud jde o celkové nasazení a úsilí, které jsme do zápasu vložili,“ řekl trenér Vancouveru Manny Malhotra, jehož tým držel ještě na začátku poslední části nerozhodný stav 1:1.
„Hráči si dávali pozor na detaily a díky tomu jsme do třetí třetiny vstupovali se šancí na vítězství. Opět ale rozhodly chvilkové výpadky koncentrace, drobná zaváhání při plnění defenzivních úkolů nebo prohrané souboje o puk. Právě takové maličkosti se sčítají,“ konstatoval.
Brankář Karel Vejmelka neodvrátil porážku Utahu v Ottawě 2:4. Český gólman inkasoval tři branky z 20 střel a utkání zakončil s úspěšností 85 procent.
Střelnici si v sobotu otevřeli hokejisté Caroliny, kteří porazili Chicago jednoznačně 9:2. Na vysoké výhře úřadujících šampionů se třemi body za gól a dvě asistence podílel Sebastian Aho, dvě branky vstřelili Jordan Martinook a Andrej Svečnikov. Hosté se prosadili až za stavu 0:7.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Islanders – New Jersey 4:5 v prodl.
Toronto – Montreal 2:4
Ottawa – Utah 4:2
Carolina – Chicago 9:2
Dallas – San Jose 4:3
Minnesota – Tampa Bay 3:4 v prodl.
Colorado – Detroit 4:0
Los Angeles – Pittsburgh 2:5
Edmonton – Vancouver 4:2
Washington – Florida 4:3
Nashville – St. Louis 3:1
Seattle – NY Rangers 3:4