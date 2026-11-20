K obratu hokejistů Sparty v předehrávce 20. kola extraligy na ledě Českých Budějovic přispěl dvěma góly Matěj Blümel. Byl nadšený z reakce týmu na nepříznivý vývoj, kdy Pražané prohrávali po dvou třetinách 1:4 a nakonec slavili vítězství 6:4.
Šestadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2022 se vrátil do extraligy v létě po tříletém boji o NHL převážně na farmách Dallasu a Bostonu v Texasu a Providence.
„Ukázali jsme charakter týmu. Drhlo nám to od začátku sezony, všichni to vědí. Kam se člověk podívá, tam se píše o Spartě, jak nehrajeme týmově, nehrajeme dobře a tak. My jsme věřili, že to můžeme zlomit a že v sobě máme výkon, který jsme podali. I když jsme ve druhé třetině měli výpadky, pak jsme se naštvali, sebrali jsme charakter a všechny síly, dali jsme to dohromady a jsou z toho tři body,“ řekl Blümel.
Za první vícególový zápas v sezoně byl šťastný. „Jsem samozřejmě rád, že jsem konečně přispěl týmu víc. Nebylo to určitě jenom o mně, ale o celém týmu. Bylo to vidět. Hráli jsme víc na puku, hráli jsme v pěti po celém hřišti, nahrávali jsme si a měli jsme šance. Myslím, že se na to i koukalo dobře. Měli jsme nějaké odrazy. To je určitě super. Věřím, že už jsme našli vnitřní sílu a budeme ji teď používat,“ konstatoval Blümel, který si polepšil na sedm tref z 20 utkání v ročníku.
Poprvé po třech zápasech Sparta dokázala využít přesilovku a nakonec si hned třemi využitými vytvořila své maximum v této sezoně. „Níž už jsme asi nemohli spadnout po druhé třetině. Řekli jsme si k tomu pár věcí, uklidnili jsme se a najednou tři góly. Je to super a je to o týmové síle,“ podotkl Blümel.
Před třetí třetinou bylo v kabině Sparty živo. „Bylo tam i trošku řvaní, ale nebylo to bezhlavé. Byly to dobré věci, na které se chceme soustředit. Jsem rád, že to takhle dopadlo a našli jsme sílu to otočit,“ pochvaloval si útočník, který odehrál v NHL za Dallas a Boston 17 zápasů a vstřelil dvě branky.
Před reprezentační pauzou dal tři góly ve čtyřech zápasech, potom na Finských hrách v Praze a Helsinkách se ani v jednom ze tří zápasů neprosadil a v dalších dvou extraligový zápasech také ne. V Budvar Aréně se ale v 15. minutě dostal od levého mantinelu sám před Milana Kloučka, bekhendem ho překonal mezi betony a otevřel skóre. Ve 42. minutě po teči Pavla Kousala do horní tyče doklepl puk do prázdné branky a snížením na 2:4 zahájil velkolepý obrat.
„Popravdě se v zápasech cítím dobře. Prvních několik zápasů v sezoně nebylo nejlepších, zvykal jsem si. Pak jsem se trochu uklidnil, začal jsem hrát sebevědoměji. Chyběly tomu góly a body. Tak to je. Jsem ale určitě rád za dnešek. Při druhém gólu jsem měl i štěstí, odrazilo se to ke mně. Bylo jedno, kdo dá góly. To, co jsme předvedli, je fakt super. Jsem hrozně rád a pyšný na kluky,“ prohlásil Blümel.
Až na pozici třináctého útočníka Sparty začal zápas Pavel Kousal, který postupně dostával více prostoru a zůstal ve hře i po stažení sestavy na tři útoky ve třetí třetině. „Kousy je skvělý hráč, oba si sedíme s rychlostí. Oba jsme dobří bruslaři, do toho nás Hradys (Vojtěch Hradec) skvěle podporuje a pomáhá nám při rozjetích a kolem brány. Je silný na puku. Klaplo to dneska a jsem rád, že to takhle dopadlo. Uvidíme, jak v neděli,“ dodal Blümel k zápasu, v němž se Sparta představí na ledě mistrovských Pardubic.