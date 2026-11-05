Národní tým vstoupí do nové éry pod Motákem a Grossem duelem proti Švédsku

Hokejová reprezentace rozehraje Finské hry, první akci Euro Hockey Tour v sezoně, domácím zápasem v pražské O2 areně proti Švédům. Pro nový realizační tým v čele se Zdeňkem Motákem a Pavlem Grossem půjde o premiéru u národního týmu. Přímý přenos utkání sledujte s předzápasovým programem na ČT sport a ČT sport Plus od 18:00.
„Chtěli bychom hrát atraktivní hokej, což je hra plná aktivity, agresivity, bruslení. V utkání určitě nastanou i případy, kdy budeme muset hrát kvalitní obrannou hru, ta je základem hokeje. Tím nechci říci, že budeme ustupovat a někde vyčkávat, ale i tu obrannou hru chceme hrát aktivně a agresivně,“ nastínil své představy Moták.
V libeňské hale nastoupí hokejová reprezentace po takřka dvou a půl letech. „Chceme, aby lidi hokej bavil. Doufám, že jich přijde hodně, budou spokojeni a že přijdou i výsledky. Návrat do O2 areny bude skvělou událostí a my chceme uspět. Půjdeme do toho s otevřeným hledím a bojovným srdcem,“ dodal Moták, jemuž se přání o velké divácké podpoře vyplnilo – hrát se bude před vyprodaným hledištěm.
Stejně jako národní tým jdou i Švédové do sezony s novým koučem. Místo Sama Hallama vede výběr tří korunek trenér Rikard Grönborg, jenž se do funkce vrátil po sedmi letech. Osmapadesátiletý bývalý obránce, jenž dovedl Seveřany v letech 2017 a 2018 k titulu světových šampionů, má ve výběru šest nováčků.
„Švédové přivezli borce z Färjestadu a ze Skelleftey, což jsou top týmy v Evropě. David Tomášek říkal, že hlavně beci jsou výborní, takže nás nečeká nic jednoduchého. Hlavně jsou všichni obrovští. Což je ale dobře, nebudu se muset bát, že někoho dohraju a dostanu trest do konce zápasu,“ prohlásil útočník Jiří Smejkal, jenž ve čtvrtek oslaví 30. narozeniny.
„Situace obou týmů je stejná. My máme jiné trenéry, oni zrovna tak. Budeme se koncentrovat na sebe, abychom hráli to, co jsme si řekli. To je to, co nás zajímá. Všichni už jsme natěšení, bude to hezký zápas. Švédové tady budou mít nejen urostlý mančaft, ale jsou také dobří bruslařsky,“ uvedl asistent českého kouče Pavel Gross. „Potřebujeme být v tempu, mít pohyb, hrát agresivně a vyhrávat souboje,“ zdůraznil Gross.
Trenéři už mají plán ohledně sestavy i nasazení brankářů pro úvodní dvě utkání, ale zatím si ho nechávají pro sebe. Ve středu netrénoval útočník Roman Červenka, jenž odstoupil z úterního tréninku. „Máme už tu sestavu jak na čtvrtek, tak i na sobotu. A kluci už vědí, jaký ten plán je, ale média se to teprve dozvědí,“ řekl Gross.
Naposledy se oba celky utkaly během letošního MS. V utkání základní skupiny ve Fribourgu zvítězili Češi po polovině května 4:3. Všechny góly padly v úvodních 26 minutách, přesně po polovině této doby měl národní tým k dobru náskok 3:0, k čemuž gólově přispěli i Matěj Blümel a Jakub Flek, kteří jsou i členy současného výběru.
V minulém ročníku Euro Hockey Tour byli nejprve třikrát úspěšnější Švédové po výsledcích 3:1, 5:0 a 4:2, při generálce na šampionát, kterou byly Švédské hry v Ängelholmu, ale zvítězili Češi 3:1 a ukončili v desátém utkání EHT v sezoně švédskou neporazitelnost.
Související články