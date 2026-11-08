Moták: Vidím spoustu pozitiv, ale je to druhá prohra ve třech dnech

Stejně jako ve čtvrtek při premiéře v roli hlavního kouče hokejové reprezentace musel Zdeněk Moták i ve druhém vystoupení českého týmu na Finských hrách strávit těsnou porážku na nájezdy. Po Švédech položili v rozstřelu jeho tým na lopatky také Finové. Moták přiznal, že právě proto je pro něho hodnocení zápasu těžké – přes dobrý výkon nepřišla ani tentokrát kýžená odměna. Přímý přenos utkání se Švýcarskem sledujte od 13:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Hodnotí se to těžce. Bylo vidět, že mužstvo má srdce, chuť, elán a chtíč. Bohužel jsme dali jen jeden gól a v nájezdech pak taky jen jeden. Měli jsme střelecké i brankové příležitosti, celkem i vyložené. Mrzí nás to, na druhé straně kluci předvedli obrovský charakter, nasazení, bojovnost a chuť ten zápas zvrátit,“ řekl Moták.
Předvedený výkon ho potěšil, ale dobře si uvědomuje, že důležité je promítnout ho do výsledku. „Projev mužstva není zlý. Máme dobré bruslení, to je základ hokeje. Máme i souboje. Základ je položen celkem dobře, kluci mají chuť a odvahu, mladí hráči nabírají zkušenosti. Tohle všechno jsou pozitivní zprávy, nicméně to jsou dvě prohry ve třech dnech,“ konstatoval Moták.
Podobně jako proti Švédům chyběla lepší efektivita v zakončení. „Někdy to tak je, že do toho bušíte jako hluchý do vrat a nic. A pak do toho plácnete a je z toho gól. Je to sport, nejde to ovládat joystickem. Nechtěl bych to ale svalovat na smůlu, tou to není,“ zdůraznil Moták.
„Musíme být draví, důraznější v koncovce a chodit do předbrankového prostoru, kde to bolí. Když nějakou tu ránu přijmeme, budeme za to odměněni,“ dodal dvaašedesátiletý kouč.
Mužstvo by si potřebovalo pomoci také v přesilovkách. Sedm vyloučení soupeřů v průběhu dvou zápasů ještě nepotrestalo, početní převahu dnes využilo v závěru až díky odvolání gólmana Jana Bednáře, po němž vyrovnal v 59. minutě Andrej Šustr.
„Přáli bychom si určitě lepší procento úspěšnosti. Je ale vidět, že kluci spolu ty přesilovky nehrají, takže komunikace mezi nimi na ledě ještě možná lehce vázne. Ale jsou to výborní hokejisté a do příštího zápasu se na to budeme ještě více soustředit. Doufám, že to procento zlepšíme,“ přál si Moták.
Jeho výběr by dost možná nedosáhl ani na bod, kdyby sudí po trenérské výzvě Česka neodvolali gól z úvodu třetí třetiny, jímž mohl Janne Kuokkanen zvýšit průběžné skóre na 2:0.
„Práce našich videokoučů je skvělá. Je vidět, že jsou zkušení, dokáží si najít záběry z jakýchkoliv možných médií. A možná i nemožných. Tady ve Veikkaus Areně mají jen jednu kameru a ta ani není svrchu. Použili všechny možné dostupné prostředky a sehnali rozhodující záběr, aby finský gól nebyl uznán. Vážně skvělá práce,“ ocenil Moták.
Jednotlivce z mužstva vyzdvihovat nechtěl. „Byl to týmový výkon a všichni šlapali. Dali do toho maximum možného. Na střídačce panovala bojovná a pozitivní atmosféra. Není třeba nikoho vyzdvihovat, mužstvo hrálo jako celek, což je dobrá zpráva,“ pochvaloval si Moták.
Před závěrečným vystoupením na úvodním turnaji Euro Hockey Tour v sezoně bude mít národní tým jen malý prostor na odpočinek, chce se ale rozloučit vítězně.
„Hlavy máme dobře nastavené, o to by to mohlo být jednodušší. Nicméně nějaké kompenzační cvičení a aktivní regenerace určitě proběhne. Čas na obnovu sil nebude úplně luxusní. Uděláme ale všechno, co bude v našich silách, na ledě se roztrháme. Je to však sport, nemusí se to podařit,“ uvedl Moták.