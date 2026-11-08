Moták: Mužstvo má charakter. Na hráče jsem pyšný, jsou to bojovníci

Na závěr Finských her se dočkal první výhry u národního celku. Hlavní kouč Zdeněk Moták s realizačním týmem oslavil premiérové vítězství na lavičce české reprezentace po triumfu 4:2 nad Švýcarskem. Po závěrečném utkání ocenil přístup svých svěřenců.
„Tohle mužstvo má charakter. Jsou to bojovníci. I když jde o první turnaj, jsem na hráče pyšný,“ řekl Moták. „Pořád jsme chtěli hrát aktivně. Hokej hraje pět lidí, napadáte v pěti lidech, agresivně a aktivně bráníte modrou i červenou čáru. Chceme být aktivní a agresivní po celém hřišti. Se Švýcary to bylo kvalitně sehrané,“ uvedl.
Oddechl si, že se výhry na první akci nakonec dočkal. „Samozřejmě mě už mnohdy napadaly černé myšlenky... Když tomu ale věříte a věříte i hráčům, je to dobrá zpráva. Jsem za to moc rád, hráčům jsem poděkoval a pogratuloval. Je důležitá zpráva pro celý český hokej, že kluci mají chuť a chtějí reprezentovat,“ ocenil Moták.
„Už jsem dřív říkal, že když jsem se s hráči poprvé potkal nebo jim volal, ptal jsem se jich jako první, jestli mají ochotu reprezentovat. Všichni řekli, že stoprocentně. A druhá má otázka byla, jestli jsou ochotni se na ledě rozkrájet nebo se vymlátit. I na tohle odpovídali, že ano. To je výborné. Máme na čem stavět. Jako trenér si nemůžete přát nic lepšího,“ dodal Moták.
Češi ve všech třech duelech prohráli první třetinu. „Kluci mají zkušenosti z mnohých bitev, které svedli. Pokud mají dobrou hlavu, a oni ji mají, dokážou pozitivně reagovat. Není to o křiku, je to o argumentech. My dali ten, že zápas vyhrajeme, že budeme silní, a nakonec to tak dopadlo. Tohle je tým. Každý má sice svou určitou roli, ale týmovým výkonem si ji všichni splnili,“ řekl Moták.
Jak bude vypadat výběr pro prosincové Švýcarské hry, bude teprve řešit. „Určitě si uděláme nějakou analýzu, s kolegy si sedneme a probereme si to. Záleží na zdravotním stavu hráčů, proměnných je dost,“ podotkl Moták.
Přehrávané věci i obrat
Přál by si větší efektivitu. „Byla tam spousta nejen střeleckých, ale i vyložených brankových situací, které jsme neproměnili. Možná je to jen o tom něco v hlavě odblokovat ve smyslu, že chci fakt dát gól. A naopak tam byla spousta přehrávaných věcí. Kdy tam bylo něco navíc, co nechceme a co při jednoduchém řešení situace může ke gólu vést,“ uvedl dvaašedesátiletý kouč.
Cenil si ale obratu se Švýcary po smolném gólu na 0:2. „Takové góly k hokeji patří. Protože jsme všichni táhli za pomyslný jeden provaz, říkal jsem, že se nic neděje. Hráči jsou natolik zkušení, že se nedostali pod psychický tlak. A my je pod něj dostávat určitě nebudeme. Budeme jim věřit a pokud budou pracovat na sto procent, naši důvěru mít určitě budou,“ řekl Moták.
Gólman Dominik Frodl po dvou inkasovaných brankách v dalším průběhu zůstal nepřekonán. „Svými výkony v extralize si říkal o reprezentaci. Na druhou stranu, když si o ni říkal, musí to dokázat i tím, že když se mu stane něco nepříjemného, musí na to zapomenout a pracovat dál,“ uvedl kouč.
Mrzelo jej zranění útočníka Jakuba Konečného. „Měl vyhozené rameno a doktor Chochola mu ho vrátil zpátky. Co bude dál, nevím. Ale je to špatná zpráva, když se na nároďáku někdo zraní. Ale je to sport a my chceme, aby hráči šli do všech soubojů a kontaktů naplno,“ dodal Moták.