Mandát rozhodl šlágr s Třincem. Gól jsem potřeboval i pro svou osobní pohodu, řekl

Povedenou fintou ukončil devítizápasovou vítěznou sérii Třince od začátku sezony. Pardubický útočník Jan Mandát zařídil v 10. kole extraligy výhru Dynama 5:4 v prodloužení nečitelným zakončením. V tabulce druzí Východočeši se díky tomu přiblížili vedoucím Ocelářům na rozdíl dvou bodů.
Tato bilance mohla ještě pozvednout motivaci Pardubic před zápasem. „I když jsme se o tom extra nebavili, tak o tom každý věděl. Klobouk dolů před Třincem, mohli vyhrát desátý zápas v řadě, to se ještě nikomu nepovedlo. Třinec má skvělý tým, bude to taky naše měřítko. Máme s nimi ještě tři zápasy, bude to velice zajímavé,“ řekl Mandát.
První třetina vyšla lépe Dynamu, ta druhá zase Ocelářům. Ve třetí části hry Oceláři vedli 4:3, ale po gólu Petra Čerešňáka šestnáct vteřin před sirénou následovalo prodloužení. „Bylo to nahoru dolů. Hodně emocí, takový duel s Třincem vždycky je. Na zápasy s Třincem se vždy těšíme, protože na sebe narážíme často i v play-off. Je to vždy vyhrocené. Myslím, že i lidé si to užívají,“ doplnil Mandát.
Ve třetí minutě prodloužení přišel právě jeho moment. Ve vlastním obranném pásmu si vzal puk, rozjel se a překvapivým manévrem s otočkou před třineckým obráncem rozhodl utkání. „Občas to zkouším na tréninku, naši beci už to znají, tak mi puk vypíchnou. Když jsem puk dostal v našem obranném pásmu, tak jsem věděl, že obránce Třince byl ode mě daleko. Když jsem našlápl, měl jsem čas na nějaký manévr. Věděl jsem, že nemusím jen střílet přes něj. Je to pak střela bekhendem směr brána. Zaplaťpánbůh to tam propadlo,“ popisoval Mandát.
Třicetiletý útočník bekhendovou střelou po otočce překonal brankáře Ondřeje Kacetla. „Když sám hráč neví, kam střílí, tak je to těžké i pro gólmana,“ usmál se Mandát. „Když jsme si podávali ruce, tak mi ‚Káca‘ říkal, jakou má teplotu. Prý mu ten puk proletěl teploměrem. Jsem rád, gól jsem potřeboval i pro svou osobní pohodu. A hlavně nám pomohl ten zápas vyhrát,“ prohlásil.
Východočeši se v utkání museli obejít bez potrestaného obránce Jana Košťálka a zraněných útočníků Vladimíra Sobotky a kapitána Lukáše Sedláka. „Chyběli nám někteří kluci, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Když vypadne Lukáš Sedlák, tak vám samozřejmě v lajně chybí. Je to tak, nemůžeme po Lukášovi chtít, aby za Dynamo odehrál všechny zápasy. Musíme si teď poradit i bez něj. A bojovat i za něho,“ dodal Mandát.