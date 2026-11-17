Odveta osmifinále play-off Ligy mistrů Liberci nevyšla. Bílí Tygři sice sahali po obratu, když z 1:3 srovnali na 3:3, ale konečná porážka 3:4 v kombinaci s prohrou 2:4 z prvního utkání byla rozlučkou s letošním ročníkem. V soutěži skončila také Plzeň, která si po porážce s Davosem 4:5 v prvním utkání vynutila prodloužení po výsledku 2:1 v základní hrací době, ale v nastavení inkasovala rozhodující branku.
Liberec definitivně srazil gól na začátku třetí třetiny
„Měli jsme výborný vstup do utkání, dali jsme první branku. Soupeř se vrátil do hry využitou přesilovkou a následně jsme dostali další dva laciné góly. Ve druhé třetině jsme bojovali, ubránili dvojnásobné oslabení, navíc dokázali zápas vyrovnat. Nejvíce nás ale mrzí čtvrtý gól soupeře na začátku třetí třetiny, který nás hodně srazil, a už to pro nás bylo těžké,“ uvedl při hodnocení duelu liberecký kouč Jiří Kudrna.
Liberec do utkání vlétl a již po 81 sekundách šel do vedení. Po vyhraném vhazování Filippiho propálil gólmana Juvonena dělovkou Vlach. První přesilovku si zahrál Kolín a brankáře Kváču překonal Fischbuch. Liberecká střídačka ale sáhla k trenérské výzvě kvůli ofsajdu a ta byla úspěšná. V pokračující početní výhodě se hosté přece jen dočkali vyrovnání, když se prosadil Press.
Bílí Tygři si mohli vzít vedení rychle zpět, jenže Musila skvěle vychytal Juvonen. Následně na druhé straně chyboval při rozehrávce Zeman a po přihrávce MacLeoda poslal puk za bezmocného Kváču Tyrväinen. A pro Severočechy bylo ještě hůře, když se minutu před první přestávkou po rychlém přečíslení šikovně trefil Russell a poslal německý tým do dvoubrankového trháku – 1:3.
V úvodu druhé části mohl přidat čtvrtý gól Kolína nad Rýnem MacInnis, Kváča si ale připsal skvělý zákrok. Na opačné straně zahrozil z rychlého kontru Rychlovský, také Juvonen byl připravený. Ve 27. minutě už ale hostující brankář nestačil na povedenou střelu Lence. Vzápětí měl vyrovnání na holi Pérez, sám před Juvonenem však neuspěl.
Hosté mohli znovu odskočit na rozdíl dvou branek ve zkrácené dvojnásobné přesilovce, Liberečtí se ale výborně ubránili. Už při hře v plném počtu pláchnul domácí obraně Tyrväinen, tváří v tvář Kváčovi však neuspěl. V závěru druhé části tak znovu udeřil Liberec. Najman dobrým napadáním obral o puk váhajícího Austina a střelou pod horní tyčku vyrovnal na 3:3.
Po 25 sekundách třetího dějství však překvapil Kváču šikovnou střelou MacLeod a Kolín znovu vedl. Domácí mohli odpovědět po šanci Zemana, který se proháčkoval až před Juvonena, s bekhendovým blafákem ale neuspěl. Následně si Liberečtí zahráli v početní výhodě a dobrou příležitost měl Faško-Rudáš, svůj tým podržel Juvonen.
Další gólovou šanci domácích měl Petrovský, svůj samostatný únik však neproměnil. Bílí Tygři byli i nadále aktivní a vytvořili si několik slibných možností, skvěle chytající Juvonen ale odolával. V závěru už se hosté ubránili a v součtu s úvodním utkáním postoupili do čtvrtfinále s pohodlným tříbrankovým náskokem.
„Opět jsme doplatili na proměňování šancí, naopak Kolín své příležitosti proměnil, navíc využil i přesilovku. V závěru zápasu si už výsledek zkušeně kontroloval. Mrzí mě, že jsme nedokázali postoupit dále. Byly to kvalitní zápasy a pro nás pro všechny hodně cenné zkušenosti,“ mrzelo Lence.
„V obou zápasech jsme byli ve vedení a nechali si skóre otočit. V tomto ohledu jsme si měli počínat lépe a vytěžit více z našeho vedení. Účast v Lize mistrů byla pro nás velmi cenná zkušenost a přínosná konfrontace s předními evropskými týmy,“ dodal trenér Kudrna.
Plzeň padla v prodloužení, rozhodl Blandisi
První polovina úvodní třetiny byla pro oba celky spíše zahřívací, poté přišly už větší příležitosti. Ve 13. minutě zakončoval přečíslení Blandisi, pozorný Malík v brance Plzně ho ale vychytal. Stejně dobře si pak vedl i při šanci Steinera. Za domácí odpověděli Mikko Petman a Rohlík, ani oni však bezbrankovým stavem nepohnuli.
Hned v úvodních sekundách druhé části zasáhl hostující gólman Hollenstein proti Měchurovi, na druhé straně zahrozil Lemieux, skvělý zákrok pak vytáhl Hollenstein při Schleissově zakončení z dobré pozice. Pak hráli domácí přesilovku, Merežko z prostoru mezi kruhy pověsil puk pod horní tyčku a otevřel skóre.
Brzy mohlo být vyrovnáno, Malík ale dokázal Grossův pokus vykrýt. Na začátku 35. minuty už švýcarský celek slavil vyrovnání, když zmatku před Malíkovým brankovištěm po odrazu kotouče od zadního hrazení využil Lemieux. O dvě minuty a šest sekund později měla Plzeň těsný náskok zpět. Z dorážky se prosadil Mikko Petman.
Svoji první – a zároveň i poslední – početní výhodu si pak zahráli i hosté, v jejichž sestavě chyběl kvůli rekonvalescenci po operačním zákroku autor vítězné trefy z úvodního duelu Filip Zadina. V oslabení se dostal do úniku Lalancette, jenže ztroskotal na Hollensteinovi.
Přes řadu dalších šancí ve třetím dějství, které ovládli Západočeši na střely na branku 9:1, další gólový zásah, který by rozhodl o postupujícím, nepřišel. Následovalo desetiminutové prodloužení. V končící 65. minutě ho ukončil Blandisi, když zdánlivě nepříliš nebezpečným pokusem překonal Malíka.
Plzeň se s mezinárodní scénou rozloučila hned na úvod vyřazovacích bitev, ačkoliv ovládla se šesti výhrami základní část s plným počtem bodů.
Výsledky osmifinále play-off hokejové Ligy mistrů
Výsledky osmifinále play-off hokejové Ligy mistrů
Liberec – Kolín nad Rýnem 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 2. J. Vlach (Filippi), 27. Lenc (A. Musil), 38. A. Najman – 7. Press (Ljungh, Bokk), 14. Tyrväinen (MacLeod, Russell), 20. Russell (Kemiläinen, MacLeod), 41. MacLeod (Tyrväinen).
Rozhodčí: Kova, Vikman (oba Fin.) – J. Svoboda, Thuma (oba ČR). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 3641.
První zápas: 2:4, postoupil Kolín nad Rýnem.
Liberec: Kváča – R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Hanousek – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Petrovský, A. Musil, Lenc – Sandberg, Filippi, J. Vlach – O. Procházka, F. Jansa, J. Pérez. Trenér: Kudrna.
Kolín nad Rýnem: Juvonen – Kemiläinen, Vittasmäki, Press, Austin, M. Müller, Sennhenn, Händel – Russell, Tyrväinen, MacLeod – Bokk, Ljungh, Noebels – Kammerer, MacInnis, Aubry – Fischbuch, Storm, Fleischer – Niedenz. Trenér: T. Berglund.
HC Škoda Plzeň – HC Davos 2:2 po prodl. (0:0, 2:1, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Merežko (Měchura, L. Strnad), 37. M. Petman (J. Jeřábek, Teplý) – 35. Lemieux (Blandisi, Allard), 65. Blandisi (Frehner, Andersson).
Rozhodčí: Cespiva (Něm.), Huber (Rak.) – J. Ondráček, Šimánek (oba ČR). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 5028.
První zápas: 4:5, postoupil Davos.
Plzeň: N. Malík – Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák – Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, M. Filip, Teplý – Schleiss, V. Petman, D. Simon – M. Petman, Jakub Lev, I. Sedláček – Titlbach. Trenér: Veber.
Davos: Hollenstein – Frick, van der Kaaij, Allard, Gross, Andersson, Jung, Minder, Bradner – Waidacher, Jäger, Schreiber – Lemieux, Blandisi, Parrée – Frehner, Nussbaumer, Tambellini – Steiner, Aebli, Hunziker. Trenér: Holden.