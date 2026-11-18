Jiří Kulich se podruhé v sezoně NHL zapsal mezi střelce, ale hokejistům Buffala to na ledě Philadelphie na výhru nestačilo. Flyers s brankářem Danielem Vladařem na střídačce zvítězili 4:3. V úterním programu se do statistik zapsal také Adam Klapka, který se podílel přihrávkou na výhře Calgary 5:2 v hale San Jose.
O rekord zámořské ligy se postaral americký útočník Cutter Gauthier, který zaznamenal už čtvrtý hattrick během kalendářního měsíce. Anaheimu to k bodům nepomohlo, Ducks v St. Louis prohráli přestřelku 6:8. Třikrát skóroval také devatenáctiletý obránce newyorských Islanders Matthew Schaefer. Byl to jeho první třígólový večer v kariéře a v historii NHL jej předvedl jako druhý nejmladší bek. Ostrované doma porazili 5:1 Columbus.
Kulich v 45. minutě vyrovnal na 3:3 střelou z pravého kruhu na bližší tyč a z gólu se radoval poprvé od 3. října. Už za necelou minutu ale Christian Dvorak vrátil vedení domácím. Sabres prohráli popáté za sebou a Flyers se na jedenáctý tým Východní konference bodově dotáhli.
Po čtvrté asistenci dlouhána Klapky v sezoně využil v úvodu druhé třetiny v San Jose přesilovku slovenský zadák Šimon Nemec a upravil náskok Calgary na 3:1. V poslední části zvýšil prvním gólem v kariéře Jonathan Castagna a v závěru jednadvacetiletý kanadský útočník ještě zpečetil výhru do prázdné branky.
Boston s kapitánem Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou prohrál doma s Los Angeles 0:3 a zůstal potřetí za sebou bez bodu. Brankář Darcy Kuemper chytil všech 29 střel, včetně čtyř z hole Pastrňáka, a zaznamenal jubilejní 40. čisté konto v NHL. Vítěznou branku zaznamenal v 16. minutě Nor Mats Zuccarello. Zacha zakončil zápas s bilancí minus 2 za účast na ledě při inkasovaných gólech.
Loňská jednička draftu Schaefer zaznamenal hattrick jako teprve třetí obránce v historii Islanders. Naposledy to v roce 1982 dokázal legendární Denis Potvin. Schaeferovi se to podařilo ve věku 19 let a 73 dnů a mladším obráncem s třemi góly v zápase byl dosud pouze Phil Housley (18 let a 320 dnů). Jako teenager dokázal mezi obránci dát hattrick už jen Hannu Virta.
Schaefer si za posledních šest zápasů připsal 10 bodů (5+5) a na kontě má už šest utkání, v nichž vstřelil víc než jeden gól. Tím mezi teenagery překonal jako obránce pět zápisů rekordmana Housleyho.
„Je až šílené tohle všechno slyšet. A je to pro mě velká čest. Člověk na podobné věci běžně nemyslí, ale když se o nich dozví, je to skvělý pocit. Důležité ale je se dál soustředit na probíhající sezonu a na to, co společně budujeme,“ řekl Schaefer.
Ondřej Palát za Islanders odehrál přes 14 minut, zaznamenal čtyři hity, dvě střely a byl u jednoho inkasovaného gólu.
Gauthier skóroval v desátém utkání za sebou a připsal si za tu dobu 19 branek. Celkem jich má na kontě 21 a je společně s Leonem Draisaitlem z Edmontonu nejlepším střelcem soutěže.
„Snažím se dělat všechno jednoduše a dát týmu šanci vyhrát každý zápas. Dneska to ale bohužel o kousek nevyšlo,“ litoval Gauthier.
Ducks v utkání ani jednou nevedl, ale dlouho byli v kontaktu. Na začátku poslední části ale Blues třemi góly během tří minut zvýšili na 7:3 a v brance hostů vystřídal Villeho Hussa Lukáš Dostál. Zlikvidoval všechny tři střely, spoluhráči zápas zdramatizovali a po třetím gólu Gauthiera to bylo 6:7. Výhru St. Louis ale střelou do prázdné branky potvrdil Pavel Bučněvič.
Pokračuje show nejproduktivnějšího hráče soutěže Connora McDavida. Šestou výhru Edmontonu za sebou podpořil gólem a asistencí a bodoval už v 23. zápase v řadě od startu ročníku. Na čtvrtém místě historických tabulek vyrovnal sérii Waynea Gretzkého ze sezony 1988/89. Slavný Kanaďan drží ještě dvě delší šňůry (51 a 30 zápasů), před McDavidem je ještě Mats Sundin (30). Oilers porazili domácí Floridu 5:2 a upevnili si vedení v soutěži.
„Connor je neuvěřitelný hráč. Jeho vnitřní hnací síla a snaha o dokonalost, to je to, co mě na něm ohromuje ještě víc než jeho mimořádný talent. A právě tím se podle mě odlišuje od ostatních. Neustále se chce zlepšovat. A když něco takového ukážete svému týmu, to je pravé vůdcovství,“ řekl trenér Edmontonu Mike Babcock.
„McDavid má v současnosti pod kontrolou každý zápas a je na úplně jiné úrovni než kdokoli jiný v této lize. Takže hrát proti Edmontonu je velká výzva. A my jsme nenašli recept na to, jak si s nimi poradit,“ řekl útočník Panthers Matthew Tkachuk, který dal dva góly a vlastní bodovou sérii natáhl na devět utkání. V sestavě Floridy podruhé za sebou chyběl obránce Radko Gudas.
Dallas s Radkem Faksou otočil utkání ve Vegas a zvítězil 4:3 v prodloužení. Ještě v čase 58:42 přitom Stars prohrávali o dva góly, jenže poté snížil Wyatt Johnston a při hře bez brankáře vyrovnal pět sekund před vypršením času Fin Mikko Rantanen. V nastavení dokonal obrat Miro Heiskanen hrající první zápas po dvoutýdenní zdravotní pauze.
Faksa odehrál přes 14 minut. Tomáš Hertl v dresu Golden Knights nebodoval poprvé po sedmi zápasech, i když si připsal tři střelecké pokusy.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Los Angeles 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 16. Zuccarello, 37. Andre Lee, 57. Gustafsson. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Doughty (oba Los Angeles), 3. DiPietro (Boston).
Florida – Edmonton 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Branky: 54. a 57. M. Tkachuk – 29. a 35. Podkolzin, 10. K. Kapanen,17. McDavid, 60. Draisaitl. Střely na branku: 22:18. Diváci: 18 432. Hvězdy zápasu: 1. Podkolzin, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. M. Tkachuk (Florida).
NY Islanders – Columbus 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Branky: 22., 48. a 57. M. Schaefer, 20. Duclair, 52. DeAngelo – 42. Werenski. Střely na branku: 41:29. Diváci: 14 295. Hvězdy zápasu: 1. M. Schaefer, 2. Duclair, 3. DeAngelo (všichni NY Islanders).
Philadelphia – Buffalo 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Branky: 27. Drysdale, 35. Tippett, 41. Sanheim, 46. Dvorak – 1. Samuelsson, 31. T. Thompson, 45. Kulich. Střely na branku: 33:19. Diváci: 18 457. Hvězdy zápasu: 1. Drysdale, 2. Tippett, 3. Dvorak (všichni Philadelphia).
Winnipeg – Ottawa 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Branky: 30. Björck – 24. Batherson, 25. Boucher. Střely na branku: 21:27. Diváci: 13 516. Hvězdy zápasu: 1. Boucher (Ottawa), 2. Björck (Winnipeg), 3. Ullmark (Ottawa).
Tampa Bay – Washington 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Branky: 14. a 32. Guentzel, 3. S. O'Reilly, 11. D'Astous, 58. Cirelli – 17. Tuch, 45. R. Leonard. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Carlson, 3. O'Reilly (všichni Tampa Bay).
Chicago – Toronto 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
Branky: 34. a 38. Nazar, 50. a 53. Bertuzzi, 39. Bedard, 52. O. Moore – 4. Cowan, 39. Blugers, 52. Tavares. Střely na branku: 25:34. Diváci: 19 988. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Nazar, 3. Rinzel (všichni Chicago).
St. Louis – Anaheim 8:6 (2:1, 2:2, 4:3)
Branky: 3. Berggren, 20. McMichael, 32. Thomas, 34. Dvorský, 46. Neighbours, 47. Broberg, 49. Mailloux, 60. Bučněvič – 22., 37. a 60. Gauthier, 12. Killorn, 55. I. Moore, 59. Granlund. Střely na branku: 28:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 7:08 minut, z 3 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Mailloux, 3. Neighbours (všichni St. Louis).
Minnesota – Nashville 7:3 (4:0, 3:3, 0:0)
Branky: 19. a 21. Boldy, 5. Faber, 9. Coleman, 18. Šabanov, 23. M. Foligno, 40. Eriksson Ek – 22. Hague, 28. Marchessault, 39. F. Forsberg. Střely na branku: 38:28. Diváci: 18 807. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Faber, 3. Boldy (všichni Minnesota).
Vegas – Dallas 3:4 v prodl. (0:0, 1:0, 2:3 – 0:1)
Branky: 21. a 51. W. Karlsson, 53. Howden – 51. Lundkvist, 59. W. Johnston, 60. Rantanen, 64. Heiskanen. Střely na branku: 27:22. Diváci: 16 242. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen (Dallas), 2. W. Karlsson, 3. Connelly (oba Vegas).
San Jose – Calgary 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Branky: 4. Gaudette, 56. Marchment – 45. a 59. Castagna, 6. Coronato, 20. Pospíšil, 22. Nemec (Klapka). Střely na branku: 23:29. Diváci: 13 876. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Backlund, 3. Castagna (všichni Calgary).