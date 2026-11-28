Po Davidu Pastrňákovi trápí zdravotní problémy také Martina Nečase a do zápasu Colorada proti Minnesotě nenastoupil. Kvůli zranění nedohrál ani další český útočník Filip Chytil z Vancouveru. Jeho spoluhráč, obránce Filip Hronek, překonal Daniela Vladaře v brance Philadelphie při porážce Canucks 2:5. Jiří Kulich vstřelil gól ve čtvrtém zápase NHL za sebou. Trefil se již po 31 sekundách, jenže hokejisté Buffala podlehli Pittsburghu 3:6.
Kulich zažívá vydařené období. V posledních šesti zápasech se pyšní bilancí 5+2 a po sérii zranění ukazuje svůj ofenzivní potenciál. Proti Pittsburghu se prosadil po půl minutě hry. Zápas ale zakončil se třemi zápornými body. Buffalo prohrálo sedmé z posledních 10 utkání a v tabulce Východní konference kleslo na 10. místo. Pittsburgh přerušil sérii pěti proher, i tak je poslední.
„Prvních deset minut jsme hráli dobře, pak jako by nám odešly nohy. Nestíhali jsme bruslit se soupeřem a byli jsme horším týmem. Od našeho zhoršeného pohybu se odvíjelo úplně všechno, ve zbytku zápasu jsme se neměli čeho chytit,“ řekl trenér Sabres Lindy Ruff.
Nečas nenastoupil kvůli zranění v horní části těla. Colorado i bez českého kanonýra dokázalo ve třetí třetině smazat tříbrankové manko a porazilo Minnesotu 4:3 po samostatných nájezdech.
Pastrňák, nejproduktivnější Čech v soutěži, se v první třetině odpoledního duelu Bostonu s Torontem po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a do kabiny. Problém má zřejmě s nohou. Odehrál jen necelých šest minut, Bruins podlehli Maple Leafs 1:3.
„David nám chyběl a nedokázali jsme ho nahradit, hlavně při přesilovce pět na tři. Kluci jsou v týmu už dost dlouho. Vědí, že když jsou nejlepší hráči mimo hru, tak musí zabrat o to víc a pro některé z nich je to skvělá příležitost. Dneska ji ale nevyužili,“ litoval trenér Marco Sturm.
Hronek se prosadil podruhé v sezoně a bodoval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů, výsledkové trápení Vancouveru ale nepřerušil. Se 13 body jsou Canucks nejhorší v celé lize. Vladař zlikvidoval 18 z 20 střel a podruhé v ročníku vychytal dvě výhry za sebou. Druhou asistencí v sezoně se pod výhru podepsal obránce David Jiříček.
Chytil po zranění ramene odehrál sedm utkání, proti Philadelphii ale pouhých pět minut. Na začátku druhé třetiny najel do Tysona Foerstera a po nevinně vypadající kolizi pro něj zápas skončil.
Edmonton prohrál už popáté za sebou, v pátek se Seattlem 2:4. V Západní konference ale Oilers dál drží druhé místo za Minnesotou. První gól Edmontonu vstřelil Connor McDavid a vylepšil si bilanci po 28 zápasech už na 60 bodů. Od začátku sezony hvězdný Kanaďan vyšel bodově naprázdno v jediném utkání.
NHL
NHL
NY Islanders – Winnipeg 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Branky: 46. L. Stanley – 18. a 36. Connor, 22. Vilardi. Střely na branku: 27:37. Diváci: 17 345. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3. Varlamov (NY Islanders).
Buffalo – Pittsburgh 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Branky: 1. Kulich, 10. Dahlin, 33. Norris – 8. Kindel, 20. Letang, 21. McGroarty, 24. Lizotte, 39. Koivunen, 58. Malkin. Střely na branku: 23:28. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Koivunen, 2. McGroarty, 3. Kindel (všichni Pittsburgh).
Edmonton – Seattle 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Branky: 25. McDavid, 34. Draisaitl – 53. a 55. Kakko, 12. Eberle, 59. Dunn. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18 081. Hvězdy zápasu: 1. Kakko, 2. Eberle (oba Seattle), 3. Podkolzin (Edmonton).
Washington – Florida 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 11. a 54. C. Hutson – 25. Ekblad, 56. Luostarinen, 60. Bennett. Střely na branku: 26:31. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Florida), 2. C. Hutson (Washington), 3. M. Tkachuk (Florida).
Columbus – Detroit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 12. Compher, 45. DeBrincat. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17 245. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Compher (oba Detroit), 3. Greaves (Columbus).
Tampa Bay – Ottawa 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Branky: 50. a 54. Guentzel – 13. a 38. Stützle, 4. Greig, 27. Amadio, 47. Zub, 48. Giroux. Střely na branku: 20:21. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Stützle, 3. Greig (všichni Ottawa).
Philadelphia – Vancouver 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 5. Foerster (D. Jiříček), 24. Cates, 31. Martone, 47. Konecny, 59. Couturier – 33. Hronek, 43. DeBrusk. Střely na branku: 29:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 19 155. Hvězdy zápasu: 1. Foerster, 2. Konecny, 3. Vladař (všichni Philadelphia).
Minnesota – Colorado 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:0, 0:3 – 0:0)
Branky: 8. a 40. Eriksson Ek, 13. Coleman – 54. Toews, 57. Lehkonen, 60. T. Hughes, rozhodující sam. nájezd C. Makar. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19 074. Hvězdy zápasu: 1. C. Makar (Colorado), 2. Eriksson Ek (Minnesota), 3. Toews (Colorado).
Anaheim – Los Angeles 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Branky: 15. a 16. Solberg, 33. Sennecke – 22. a 26. Zuccarello, 29. Kempe, 43. Andre Lee, 59. T. Moore. Střely na branku: 28:21. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Solberg (Anaheim), 2. Zuccarello (Los Angeles), 3. Granlund (Anaheim).
San Jose – Vegas 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: 36. Misa, 46. Gaudette, 55. Ostapchuk, 58. Celebrini - 51. Eichel (Hertl). Střely na branku: 33:28. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Gaudette, 3. Goodrow (všichni San Jose).
Chicago – NY Rangers 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 5. a 20. Mangiapane – 18. Zibanejad. Střely na branku: 10:31. Diváci: 20 302. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. O. Moore, 3. Knight (všichni Chicago).