Ve druhém kole Tipsport extraligy nabídl hned úvodní zápas gólový kolotoč, v němž Třinec doma nakonec udolal Kometu 6:5. Třemi trefami zazářil v dresu Ocelářů Daniel Voženílek. Karlovy Vary po porážce s Třincem zabraly na ledě Mladé Boleslavi, kde zvítězily 4:1. Zabraly také Pardubice, Dynamo uspělo v Litvínově po triumfu 3:1. Venku se radovaly i České Budějovice po výhře 2:0 v Hradci Králové. Olomouc si poradila s Plzní 3:2 po prodloužení, Kladno zase se Spartou 3:2 po samostatných nájezdech.
Utkání obratů Kometa nezvládla
Třinec přetlačil Kometu, přestože přišel o nadějný dvoubrankový náskok a prestižní zápas musel otáčet. Brňané pěti zásahy v řadě obrátili stav na 5:2, k čemuž přispěl také sedmnáctiletý Michal Hartl, jenž vstřelil premiérový gól v extralize. O pouhých šest sekund poté se navíc prosadil také Adam Zbořil a vyrovnal rekord v základní části české nejvyšší soutěže.
Třígólové vedení ale Jihomoravané neudrželi. Marka Mazance nahradil po polovině zápasu v třineckém brankovišti Ondřej Kacetl, který už ve zbytku utkání neinkasoval. Domácí následně výsledek překlopili na svou stranu i díky hattricku Daniela Voženílka. Vítěznou branku zaznamenal David Musil.
Duel nabídl také dva dvougólové střelce, na třinecké straně se blýskl Oscar Flynn, v brněnském dresu se to povedlo Michalu Kuncovi. Poslední střídání v kariéře odehráli na začátku zápasu v třineckém dresu Petr Vrána a Vladimír Dravecký, kteří se tak s klubem symbolicky rozloučili na ledě.
Karlovy Vary táhla druhá formace
Mladá Boleslav nenavázala na výhru v úvodním kole a doma nestačila na Karlovy Vary. Západočeši se mohli opřít o druhý útok, který dohromady posbíral sedm bodů. Nick Jones zaznamenal dvě trefy a asistenci, Jan Bambula zapsal 1+2 a pojistku do prázdné brány přidal David Šťastný. Za domácí snižoval na 1:2 Radek Koblížek.
Pardubice napravily vstup do sezony
Litvínov doma nestačil na Pardubice a na překvapení nedosáhl. Poslední tým minulého ročníku sice snížil na průběžných 1:2 po zásahu Theodora Pištěka, ale víc už proti mistrovi nestihl. Za Východočechy se znovu v přesilovce prosadil po návratu do extraligy Matěj Stránský, na nějž navázal také v početní výhodě Jiří Smejkal. Uklidňující třetí gól zařídil Vladimír Sobotka, Roman Červenka zaznamenal v utkání dvě asistence.
Motor vynuloval Hradec Králové
České Budějovice vyloupily Hradec Králové díky povedené druhé třetině. Bezbrankový stav ukončil ve 23. minutě Jakub Pour druhým gólem v sezoně, o dvě minuty později zvýšil Nick Olesen. Východočeši nenašli recept na defenzivu Motoru, kterou držel bezchybný Milan Klouček, jenž si připsal čisté konto. Jihočeši bodovali také podruhé v ročníku.
Plzeň opět prodlužovala, na výhru ale nedosáhla
Také v druhém vystoupení nové sezony musela Plzeň svůj zápas nastavovat. Zatímco v předchozím utkání dovedla souboj do vítězných nájezdů, tentokrát padla v prodloužení. V Olomouci přitom vedla po gólech Adama Měchury a Michala Teplého už 2:0, jenže Hanáci nejprve srovnali po brankách Jakuba Orsavy a Jakuba Kose a obrat dokonal Tomáš Černý.
Souboj bývalých reprezentačních koučů pro Rulíka
V duelu dvou trenérů, kteří ještě v předchozí sezoně vedli reprezentační výběry, se radoval Radim Rulík. Jeho Kladno sice přišlo v závěru o vítězství, ale v nájezdech brali Rytíři bod navíc díky Kellymu Klímovi, jenž se trefil i v zápase. Aspoň bod zařídil svěřencům Patrika Augusty Devin Shore, jenž srovnával na 2:2 pouhých 23 sekund před koncem.
Výsledky 2. kola hokejové extraligy
Výsledky 2. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno 6:5 (2:1, 2:4, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 11. D. Voženílek (P. Koch), 36. D. Voženílek (M. Růžička), 38. Flynn (L. Hudáček, Daňo), 49. D. Voženílek (A. Nestrašil), 50. D. Musil (Miloš Roman) – 17. Flek (Kunc, Leino), 25. Hartl, 25. A. Zbořil, 29. Kunc (Leino, Jakub Brabenec), 33. Kunc (Zábranský).
Rozhodčí: Kika, Cabák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 5243.
BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 25. R. Koblížek (Rekonen, Gavars) – 4. N. Jones (Šťastný, Mamčics), 20. N. Jones (Bambula), 55. Bambula (N. Jones, Šťastný), 60. Šťastný (Frodl).
Rozhodčí: Mejzlík, Pražák – Gerát, Zíka. Vyloučení: 3:3, navíc Morand – Mamčics oba 5 min. Bez využití. Diváci: 2714.
HC Verva Litvínov – HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 30. Pištěk (O. Kaše, Maštalířský) – 17. M. Stránský (Košťálek, Červenka), 29. Smejkal (M. Tourigny, Will), 58. Sobotka (Červenka).
Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 5316.
Mountfield Hradec Králové – Banes Motor České Budějovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. Pour (Pýcha), 25. N. Olesen (M. Toman, Vráblík).
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3938.
HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 49. Orsava, 59. J. Kos (Berglund, Freibergs), 62. T. Černý – 9. Měchura (Rubins, Schleiss), 30. Teplý (M. Filip, Robertson).
Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba – Axman, Augusta. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4016.
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 39. Konečný (Hlava, F. Přikryl), 45. Kelly Klíma, rozhodující sam. nájezd Kelly Klíma – 16. Řepík (M. Seppälä, M. Špaček), 60. Shore (Chlapík, Krejčík).
Rozhodčí: Barek, Květoň – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).