Kapitán Pastrňák, úbytek Čechů i očekávaný návrat Floridy na trůn. Nová sezona NHL startuje

S řadou novinek začíná nový ročník zámořské NHL. Z českého pohledu nabídne například souboj Davida Pastrňáka s Martinem Nečasem o nejproduktivnějšího tuzemského hráče, na druhé straně se však počet domácích hokejistů v nejlepší lize světa dál snižuje. Co sezona 2026/2027 ještě ukáže?
Hlavní pozornost na sebe bude poutat Pastrňák, jenž se stal teprve šestým stálým a celkově osmým českým kapitánem některého z klubů NHL. Navázal tak na Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše, Roberta Holíka, Milana Hejduka a Radka Gudase. Krátkodobě ještě nosili „céčko“ Filip Kuba a Jaroslav Špaček.
Pastrňák byl krátce před sezonou jmenován 28. kapitánem Bostonu. „Jsem samozřejmě moc vděčný, pokorný a poctěný, že jsem kapitánem. Jsem si vědom zodpovědnosti, kterou to s sebou přináší, a nemůžu se dočkat,“ prohlásil k volbě Bruins. V sezoně bude osminásobný vítěz Zlaté hokejky útočit na metu 1000 bodů v základní části – zatím jich má 933. Pokud hranici pokoří, stane se po Jágrovi a Eliášovi teprve třetím českým hráčem, kterému se to podaří.
S velkou pravděpodobností se bude Pastrňák zase přetahovat s Nečasem v českém bodování. V minulém ročníku vyhrál zástupce Colorada díky tomu, že při shodném zisku rovných sta bodů nastřílel více branek (38) než Pastrňák (29). Třetí v pořadí skončil Pastrňákův spoluhráč Pavel Zacha s 65 body (30+35).
Loni nastoupilo v základní části alespoň k jednomu utkání 21 hráčů do pole a osm gólmanů. Aktuálně působí na soupiskách klubů pro NHL pouze 19 českých hokejistů (z toho čtyři brankáři) v šestnácti týmech z 32.
Neustále klesající počet českých zástupců podporuje i nepříjemná statistika. Jen devítka hráčů odehrála alespoň polovinu utkání a navíc čtyři hráči už další zápasy (minimálně v této sezoně) nepřidají – NHL dali sbohem David Kämpf, David Tomášek, Tomáš Nosek a Matěj Blümel. Záleží tak na tom, kdo ze zástupců na farmách v nižší AHL, kde působí přes dvacet českých hokejistů, dostane příležitost. Trend je však neúprosný.
Na druhé straně se bývalý reprezentant Václav Prospal stane teprve čtvrtým českým koučem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském, který působí jako asistent trenéra ve Philadelphii. Jednapadesátiletý Prospal bude jedním z asistentů Jima Montgomeryho v St. Louis Blues.
Stanley Cup bude obhajovat Carolina, která dosáhla na triumf po dvaceti letech. Řada zámořských expertů však očekává návrat na vrchol Floridy Panthers, kteří se radovali dvakrát po sobě v letech 2024 a 2025, ale v předchozí sezoně chyběli hlavně vinou zranění klíčových hráčů v jarním play-off. V létě navíc přivedli Bradyho Tkachuka z Ottawy a herně nepříjemné americké bratrské duo s Matthewem je tak kompletní. A právě zápas mezi Carolinou a Floridou otevře kolotoč 1344 utkání základní části.
Hlavní změnou NHL je prodloužení základní části, nově odehraje každý tým 84 zápasů místo dosavadních 82. Chybět nebudou oblíbené venkovní duely pod otevřeným nebem nebo souboje Global Series v Evropě (tentokrát v Helsinkách a Düsseldorfu). Z ligových pravidel se změnila (zkrátila) maximální délka hráčských kontraktů (ze 7 na 6 let u volných agentů, z 8 na 7 let u prodlužovaných smluv) a kluby se musí před startem play-off vejít do platového stropu (který se opět navýšil z 95,5 na 104 milionů dolarů) i s hráči, kteří jsou na listině dlouhodobě zraněných (tzv. LTIR).
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