Hned třináct branek nabídl duel 15. kola první ligy mezi Chomutovem a Jihlavou, po kterém se radovala hostující Dukla z divokého výsledku 8:5. Venku uspěl také Sokolov po výhře 4:1 v Havířově. Vsetín zvítězil v Litoměřicích 3:0 a Slavia Praha přetlačila Zlín 2:1 po samostatných nájezdech.
Vedoucí Vsetín zvítězil podvanácté ze čtrnácti zápasů. Asistenci u třetího gólu si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha, jenž bodoval ve dvanáctém utkání v řadě. Na kontě má devět branek a dvanáct asistencí. O bod méně má jeho spoluhráč Pavel Klhůfek, jenž asistoval u dvou gólů a bodoval podeváté za sebou. Třetí čisté konto v sezoně vychytal brankář Miroslav Svoboda.
Dosud druhý Tábor podlehl 0:2 rezervě Pardubic, která ho tak v tabulce předstihla. První nulu udržel v brance béčka Pardubic Jakub Vondraš. Vítězný gól proti Táboru dal v 19. minutě devatenáctiletý obránce Teodor Vápeník po asistenci o 20 let staršího Daniela Rákose.
Na poslední místo spadl po debaklu Chomutov. Po dvou gólech vítězné Jihlavy dali Maxim Burkov, Todd Winder a Lukáš Lhoták. Dukla skórovala třikrát v oslabení, z toho dvakrát se to povedlo Lhotákovi. Jihlava vyhrála popáté v řadě, ale zůstává sedmá.
Třebíč přestřílela Přerov 5:4 a Kolín si poradil s Frýdkem-Místkem 3:1.
Výsledky 15. kola první hokejové ligy
Výsledky 15. kola první hokejové ligy
Třebíč – Přerov 5:4 (1:0, 1:2, 3:2)
Branky: 28. a 48. Psota, 16. Rob, 42. Malý, 58. Nahodil – 26. Novák, 30. Hanák, 51. Černý, 59. Pěnčík.
Rozhodčí: Micka, Rapák – Hájková, Pluháček. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 1216.
Chomutov – Jihlava 5:8 (1:2, 1:2, 3:4)
Branky: 4. a 47. Coskey, 28. Přikryl, 54. Boucher, 57. Bareš – 13. a 32. Burkov, 18. a 35. Winder, 53. a 59. Lhoták, 48. Harkabus, 60. Ozols.
Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Baxa, Bertlík. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:3. Diváci: 1173.
Havířov – Sokolov 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Branky: 40. Razgals – 10. Csamangó, 43. Janata, 45. Štebih, 59. Osmík.
Rozhodčí: Obadal, Grygera – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 1011.
Zlín – Slavia Praha 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 36. Doktor – 40. Šťovíček, rozhodující sam. nájezd Elias.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2146.
Pardubice B – Tábor 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: 19. Vápeník, 48. Formánek.
Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 7:7, navíc Mertl (Tábor) 2 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 228.
Litoměřice – Vsetín 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Branky: 11. Matějček, 15. Suchý, 41. Půček.
Rozhodčí: Horák, Domský – Teršíp, Pěkný. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1003.
Kolín – Frýdek-Místek 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Branky: 29. Šimek, 29. Hašek, 31. Ouřada – 26. Ižacký.
Rozhodčí: Jechoutek, Maťašovský – Roischel, Červenka. Vyloučení: 5:3, navíc Svoboda (Kolín) 10 min. Bez využití. Diváci: 893.