Hokej
Podívejte se na sestřihy, ohlasy, podcasty
1. ligaEuro Hockey TourPodcasty
Hokej

SOUHRNJihlava zostudila Chomutov osmi góly, Havířov nestačil na Sokolov a Slavia udolala Zlín

  • tor

před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Hned třináct branek nabídl duel 15. kola první ligy mezi Chomutovem a Jihlavou, po kterém se radovala hostující Dukla z divokého výsledku 8:5. Venku uspěl také Sokolov po výhře 4:1 v Havířově. Vsetín zvítězil v Litoměřicích 3:0 a Slavia Praha přetlačila Zlín 2:1 po samostatných nájezdech.

Vedoucí Vsetín zvítězil podvanácté ze čtrnácti zápasů. Asistenci u třetího gólu si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha, jenž bodoval ve dvanáctém utkání v řadě. Na kontě má devět branek a dvanáct asistencí. O bod méně má jeho spoluhráč Pavel Klhůfek, jenž asistoval u dvou gólů a bodoval podeváté za sebou. Třetí čisté konto v sezoně vychytal brankář Miroslav Svoboda.

Dosud druhý Tábor podlehl 0:2 rezervě Pardubic, která ho tak v tabulce předstihla. První nulu udržel v brance béčka Pardubic Jakub Vondraš. Vítězný gól proti Táboru dal v 19. minutě devatenáctiletý obránce Teodor Vápeník po asistenci o 20 let staršího Daniela Rákose.

Na poslední místo spadl po debaklu Chomutov. Po dvou gólech vítězné Jihlavy dali Maxim Burkov, Todd Winder a Lukáš Lhoták. Dukla skórovala třikrát v oslabení, z toho dvakrát se to povedlo Lhotákovi. Jihlava vyhrála popáté v řadě, ale zůstává sedmá.

Třebíč přestřílela Přerov 5:4 a Kolín si poradil s Frýdkem-Místkem 3:1.

Výsledky 15. kola první hokejové ligy

Třebíč – Přerov 5:4 (1:0, 1:2, 3:2)
Branky: 28. a 48. Psota, 16. Rob, 42. Malý, 58. Nahodil – 26. Novák, 30. Hanák, 51. Černý, 59. Pěnčík.
Rozhodčí: Micka, Rapák – Hájková, Pluháček. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 1216.

Chomutov – Jihlava 5:8 (1:2, 1:2, 3:4)
Branky: 4. a 47. Coskey, 28. Přikryl, 54. Boucher, 57. Bareš – 13. a 32. Burkov, 18. a 35. Winder, 53. a 59. Lhoták, 48. Harkabus, 60. Ozols.
Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Baxa, Bertlík. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:3. Diváci: 1173.

Havířov – Sokolov 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Branky: 40. Razgals – 10. Csamangó, 43. Janata, 45. Štebih, 59. Osmík.
Rozhodčí: Obadal, Grygera – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 1011.

Zlín – Slavia Praha 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 36. Doktor – 40. Šťovíček, rozhodující sam. nájezd Elias.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2146.

Pardubice B – Tábor 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: 19. Vápeník, 48. Formánek.
Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 7:7, navíc Mertl (Tábor) 2 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 228.

Litoměřice – Vsetín 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Branky: 11. Matějček, 15. Suchý, 41. Půček.
Rozhodčí: Horák, Domský – Teršíp, Pěkný. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1003.

Kolín – Frýdek-Místek 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Branky: 29. Šimek, 29. Hašek, 31. Ouřada – 26. Ižacký.
Rozhodčí: Jechoutek, Maťašovský – Roischel, Červenka. Vyloučení: 5:3, navíc Svoboda (Kolín) 10 min. Bez využití. Diváci: 893.

Přečtěte si také

SOUHRNVsetín zdolal Slavii, přestřelku Frýdku-Místku a Jihlavy rozhodl v prodloužení Brož

Vsetín zdolal Slavii, přestřelku Frýdku-Místku a Jihlavy rozhodl v prodloužení Brož

SOUHRNHokejisté Slavie slaví po sérii pěti porážek výhru, Vsetín poprvé nebodoval

Hokejisté Slavie slaví po sérii pěti porážek výhru, Vsetín poprvé nebodoval
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.