IIHF nepředložila podle CAS důkazy, proč by ruští hokejisté neměli startovat

Sportovní arbitrážní soud (CAS) se v prohlášení ohradil proti kritice svého rozhodnutí, jímž s okamžitou platností umožnil návrat ruských hokejových týmů do mezinárodních soutěží. Senát soudu uvedl, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) nepředložila dostatek důkazů, proč Rusové nesmějí na šampionátech startovat.
„Senát CAS dospěl k závěru, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy pro naplnění právních podmínek, které by odůvodňovaly neúčast ruských týmů. Senát CAS rovněž poznamenal, že na tuto skutečnost upozorňovaly již dříve vnitřní procesy v rámci IIHF,“ uvedli zástupci arbitrážního soudu.
Právníci mezinárodní federace podle CAS nepředložili ani dostatečné důkazy, že by okamžitý návrat ruských týmů měl přinést federaci problémy. IIHF dosud vždy argumentovala bezpečnostní otázkou.
„Senát CAS konstatoval, že organizační dopady tohoto rozhodnutí, stejně jako případné zavedení režimu neutrality, o nichž se nyní vede veřejná debata, nebyly v průběhu řízení podloženy dostatečnými důkazy, ani o ně IIHF neusilovala. CAS nemůže ukládat opatření, o která účastníci řízení nepožádali,“ podotkli soudci s tím, že v nejbližší době zveřejní kompletní znění svého rozhodnutí.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS, který rozhodl, že se ruské týmy mohou vrátit do šampionátů. První turnaj, na němž se sborná může představit, je mistrovství světa juniorů v Kanadě na přelomu roku.
Zástupci kanadské vlády ale uvedli, že ruským hráčům neudělí víza nutná pro vstup do země a na turnaji tak hrát nebudou. Šest evropských zemí včetně Česka poté oznámilo, že proti Rusku hrát nebudou a zápasy s ním hodlají bojkotovat.
Podle prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika bylo rozhodnutí CAS velmi neuvážené. „Bezpečnost diváka a bezpečnost hráčů je přece na prvním místě. A dneska vidíme, jak dlouho je válka, kolik Ukrajinců žije u nás, v Německu, jinde. Jak můžete zabezpečit, že se nic nestane? Až se stane, budeme e ptát, proč jsme to dovolili. Abychom nejeli na mistrovství světa do Německa, potřebujeme vyšší moc. A vyšší moc je rozhodnutí naší vlády: My Vám zakazujeme, abyste s takovou zemí hráli. Ale znovu podotýkám: Rusové tam patří a patří tam morálka. A ta morálka tu není, tady je hnusná válka,“ prohlásil.
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