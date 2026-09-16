Hokej

SOUHRNHradec zkazil Pardubicím oslavy. Litvínov udolal Kometu, Kladno veze všechny body z Vítkovic


16. 9. 2026Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČT sport

Extraliga si odškrtla první kolo nové sezony, v němž se dařilo hostům. Kladenští Rytíři zvítězili po obratu ve Vítkovicích 4:3, Sparta v Olomouci 5:2, Mladá Boleslav v Českých Budějovicích 3:2 po prodloužení a Hradec v derby na ledě Pardubic 5:3. Tři body bral doma jen Litvínov, který přetlačil Kometu 2:1, Plzeň porazila Liberec 2:1 až po samostatných nájezdech.

Třaskavé derby pro Hradec, Dynamo přišlo o dva góly

Pardubicím se oslavy titulu nepovedly. Klub si před vlastním publikem připomněl triumf v minulé sezoně, ale z výhry se radovali hosté z Hradce Králové. Také proto, že za stavu 0:1 z pohledu domácích úvodní dva pardubické góly neplatily. Roman Červenka i Matěj Stránský poté sice srovnali na průběžných 2:2, ale Hradečtí v závěru odskočili na 5:2. Tomáš Nosek už jen výsledek korigoval.

Kladno loupilo v Ostravě

Posílení Rytíři vstoupili do nové sezony vítězně. Ve Vítkovicích sice prohrávali už 0:2, jenže třemi góly stav otočili a po srovnání domácího Marka Hrivíka na 3:3 vystřelil výhru Phil Pietroniro. Jednou skóroval v kladenském dresu také reprezentační bek Michal Kempný, a to dokonce v oslabení.

Sparta uspěla na ledě Olomouce

Olomouci se vstup do nové sezony doma nepovedl. Hanáci prohrávali s favorizovanou Spartou po první třetině 0:2, a přestože ve 26. minutě Daniel Herčík snížil, přidali Pražané další tři góly a duel kontrolovali. Michael Špaček zaznamenal 2+1, hosté zužitkovali dvě přesilové hry, když se prosadil také Jiří Sekáč, navrátilec ze Švýcarska.

Litvínovu zafungovala proti Kometě defenziva

V minulé sezoně zachráněný Litvínov rozehrál nový ročník triumfem nad Kometou. Chemici těžili z hubeného vedení, které obstaral Ondřej Kaše. Přihrávku si u gólu připsal David Kämpf, jenž se vrátil z NHL. Náskok v závěru pojistil do prázdné brány Matúš Sukeľ, hostující Tomáš Zohorna zkazil čisté konto Pavlu Čajanovi pouhých sedm sekund před koncem.

První výhru v prodloužení slaví Mladá Boleslav

České Budějovice dvakrát vedly nad Mladou Boleslaví, ale z úvodního zápasu nevytěžily víc než bod. Jihočeši udeřili v přesilových hrách, když účet utkání otevřel Parker Bell a na 2:1 upravil Jakub Pour. Jenže hosté těžili z úderů zahraničních hráčů – nejprve srovnali Steven Jandric a Felikss Gavars a v prodloužení rozhodl v početní převaze Jordan Martel.

Na první nájezdy v sezoně došlo v Plzni

Utkání mezi Plzní a Libercem dospělo za stavu 1:1 až do samostatných nájezdů. V základní hrací době se mezi střelce zapsali domácí Ville Petman v sedmé minutě v početní výhodě a Filip Sandberg po polovině zápasu. Dovednostní soutěž vyšla lépe Západočechům, když se radovali Carter Robertson a Matyáš Filip, za Bílé Tygry se trefil pouze Jakub Rychlovský.

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