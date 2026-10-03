Až třetí třetina turnaje ve finském Lahti nabídla góly z české strany, ale na výhru to nestačilo. Hokejistky vedly proti Švýcarkám 2:0, ale ještě v základní hrací době vedení ztratily a následně prohrály 2:3 po nájezdech. Svěřenkyně Briana Idalskiho tak skončily na dalším podniku Euro Hockey Tour na posledním čtvrtém místě.
O první vstřelené branky národního týmu na severu Evropy se postaraly Ellen Jarabková a Tereza Vanišová.
Zápas se nesl ve znamení výrazné střelecké převahy českého výběru. Češky přesto musely dlouho čekat na první gólovou radost na turnaji po porážkách 0:2 s Finkami a 0:5 se Švédkami. Nejblíže byla k úspěšnému zásahu Mlýnková, když ve 25. minutě trefila tyčku.
Vysvobození přišlo až v 52. minutě, když Jarabková využila zakrytého výhledu švýcarské brankářky Brändliové a otevřela skóre. Už o minutu a čtvrt později slavily Češky znovu, když akci Juříčkové dokončila Vanišová a z prostoru brankoviště dotlačila kotouč za brankovou čáru.
Švýcarky se však nevzdaly a už v polovině 57. minuty sáhly k power- play. Enzlerová s přispěním horní tyčky rychle snížila, v tu chvíli platilo stejné skóre, jakým skončil poslední vzájemný souboj v Klotenu. Do konce však nevydrželo, neboť při opětovné hře bez brankářky vyrovnala v 59. minutě Leemannová.
V prodloužení se Švýcarky dostaly do přečíslení tří na jednu, které bránící Neubauerová vyřešila obětavým blokem. Na druhé straně nevyužila dobrou šanci Pejzlová. Střely na branku vyzněly v celém utkání jednoznačně ve prospěch Češek (42:10), přesto se muselo rozhodnout až v nájezdech.
K nim se z českého týmu rozjely postupně Kaltounková, Lásková, Juříčková, Vanišová a Mrázová, ale žádná z nich neuspěla. Z celkem sedmi nájezdů v průběhu turnaje nedaly Češky ani jediný gól. V páté sérii pak rozhodla jediná úspěšná exekutorka Balzerová.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti:
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti:
Česko – Švýcarsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 2:2 – 0:0)
Branky: 52. Jarabková, 53. Vanišová – 57. Enzlerová, 59. Leemannová, rozhodující sam. nájezd Balzerová.
Finsko – Švédsko 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)