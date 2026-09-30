Hokejistky podruhé pod trenérem Idalskim. Hrát budou s Finskem, Švédskem a Švýcarskem

České hokejistky zahájí ve středu druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalskiho se představí v Lahti, kde se na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Přímý přenos utkání s Finskem sledujte od 16:55 na ČT sport Plus.
Na severu Evropy se hokejový výběr žen pokusí vylepšit srpnovou bilanci z Klotenu, kde skončil s jednou výhrou poslední.
Idalski bude mít tentokrát k dispozici devět z deseti hráček, které působí v elitní zámořské lize PWHL. Oproti první nominaci s týmem v pondělí do Lahti odcestovaly i obránkyně Dominika Lásková a útočnice Kateřina Mrázová a Kristýna Kaltounková.
V PWHL, jež začne v prosinci, by mohla působit i útočnice Tereza Pištěková, kterou v červnu draftovala Ottawa. Jedenadvacetiletá hráčka zatím hraje ve Švédsku.
Přímý přenos utkání s Finskem sledujte od 16:55 na ČT sport Plus. Se Švédkami budou Češky hrát v pátek od 12:50 a se Švýcarskem v sobotu od 12:55, oboje v přímém přenosu ČT sport Plus.
Nominace českých hokejistek
Nominace českých hokejistek
Brankářky: Veronika Ortová (Ústí nad Labem), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.).
Obránkyně: Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová (obě Seattle Torrent/PWHL), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Ellen Jarabková (MoDo/Švéd.), Klára Seroiszková (Davos Ladies/Švýc.), Aneta Paroubková (Stoney Creek Sabres/OWHL), Daniela Pejšová (San Jose/PWHL), Dominika Lásková (Vancouver Goldeneyes/PWHL).
Útočnice: Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Barbora Bartáková (Djurgarden/Švéd.), Michaela Pejzlová (Frölunda/Švéd.), Vendula Přibylová (Linköping/Švéd.), Barbora Juříčková (St. Lawrence University/NCAA), Julie Jebousková (University of Maine/NCAA), Tereza Plosová (University of Minnesota/NCAA), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions/NGHL), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge/PWHL), Klára Hymlárová (Minnesota Frost/PWHL), Kristýna Kaltounková (New York Sirens/PWHL), Natálie Mlýnková (San Jose/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes/PWHL).