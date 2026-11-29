Tomáš Hertl měl v NHL více důvodů k radosti než gólman Jakub Dobeš. Útočník Vegas svého krajana jednou překonal a přispěl k výhře 6:2. Dobeš inkasoval pětkrát z devatenácti střel. Pět branek dostal také Lukáš Dostál, jehož Anaheim prohrál 4:5 v Los Angeles. Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který porazil doma Utah 7:4.
Hertl zakončil v přesilové hře rychlou souhru střelou z prostoru před brankou nad lapačku Dobeše a zvýšil ve 48. minutě na 4:2. S jedenácti góly se dělí o pozici nejlepšího českého střelce sezony NHL se zraněnými Davidem Pastrňákem z Bostonu a Martinem Nečasem z Colorada.
Zbývající dvě branky Vegas vstřelil William Karlsson, kterým tak zkompletoval hattrick. K vítězství pomohly domácím i přesilové hry, ve kterých se prosadili třikrát. Montreal prohrál počtvrté v řadě, z toho dvakrát s Dobešem v brance.
Dostála překonal dvakrát z rychlých protiútoků Artěmij Panarin, který upravil skóre na 1:1 a ve 46. minutě na 4:2. Český brankář poté chytil únik Adriana Kempeho a Anaheim slepenými trefami vyrovnal. Los Angeles se ale rychle oklepal a vedení mu vrátil Erik Haula v čase 54:12. Dostál si nepřipsal výhru už déle než měsíc.
Faksa zaznamenal třetí bod sezony. Český útočník vyslal bekhendovou přihrávkou z prostoru od střídaček do úniku Jamieho Benna, který v desáté minutě otevřel skóre. Na výhře Dallasu se podílel obránce Miro Heiskanen pěti body (1+4). Po dvou gólech vstřelili jeho spoluhráči Mikko Rantanen a Jason Robertson, který navíc přihrál na dvě branky. Na straně poraženého Utahu plnil Karel Vejmelka roli náhradního gólmana.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Vegas – Montreal 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Branky: 29., 49. a 56. W. Karlsson, 7. Connelly, 17. Olofsson, 48. Hertl - 14. Slafkovský, 39. Suzuki. Střely na branku: 20:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 59:53 minuty, inkasoval pět branek z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 73,7 procenta. Diváci: 17 657. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Connelly, 3. Hill (všichni Vegas).
Florida – Tampa Bay 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 28. Verhaeghe – 17. Goncalves, 34. S. O'Reilly. Střely na branku: 17:21. Diváci: 19 241. Hvězdy zápasu: 1. S. O'Reilly (Tampa Bay), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Goncalves (Tampa Bay).
Detroit – Nashville 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Branky: 21. Raymond, 56. Copp – 3. Höglander, 4. Stamkos, 39. F. Forsberg. Střely na branku: 34:21. Diváci: 18 494. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. Raymond (Detroit), 3. Stamkos (Nashville).
New Jersey – Winnipeg 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Branky: 12. Gricjuk, 13. J. Hughes – 29. Perfetti. Střely na branku: 30:31. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Daws (Winnipeg).
NY Rangers – Calgary 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 44. Laba. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Laba, 2. Korpisalo, 3. Schneider (všichni NY Rangers).
Pittsburgh – Toronto 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky: 19. Letang, 60. Novak, 64. Lapierre – 23. Tavares, 47. Raddysh. Střely na branku: 41:17. Diváci: 17 566. Hvězdy zápasu: 1. Lapierre, 2. Novak (oba Pittsburgh), 3. Raddysh (Toronto).
Carolina – Ottawa 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky: 1. Aho, 10. Deslauriers, 29. Slavin – 25. Pinto, 50. Halliday. Střely na branku: 37:25. Diváci: 18 859. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Slavin, 3. Deslauriers (všichni Carolina).
St. Louis – Washington 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Branky: 3. Bučněvič – 1. Protas, 25. Dubois, 32. Beauvillier, 40. Jenner. Střely na branku: 15:33. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Leonard, 2. Jenner, 3. Beauvillier (všichni Washington).
Dallas – Utah 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Branky: 26. a 33. Rantanen, 31. a 55. J. Robertson, 10. Benn (Faksa), 19. Heiskanen, 60. Seguin – 11. a 30. Cooley, 16. McBain, 59. Borikov. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Heiskanen, 3. Rantanen (všichni Dallas).
Philadelphia – NY Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 57. York – 23. Maccelli, 34. B. Schenn. Střely na branku: 22:26. Diváci: 19 154. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (NY Islanders), 2. Woll (Philadelphia), 3. Maccelli (NY Islanders).
Colorado – San Jose 6:3 (2:0, 0:2, 4:1)
Branky: 9., 12. a 48. Nelson, 44. Kelly, 55. Schwartz, 59. Lehkonen – 28. Stenberg, 37. Celebrini, 50. W. Smith. Střely na branku: 28:30. Diváci: 18 120. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. T. Hughes, 3. Kelly (všichni Colorado).
Los Angeles – Anaheim 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
Branky: 15. a 46. Panarin, 22. Fiala, 28. Laferriere, 55. Haula – 7. Gauthier, 46. Nestěrenko, 52. Luneau, 54. Sennecke. Střely na branku: 31:34. Lukáš Dostál odchytal 57:29 minuty, inkasoval pět branek z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Laferriere, 2. Panarin, 3. Haula (všichni Los Angeles).
Seattle – Edmonton 2:3 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 – 0:1)
Branky: 16. Evans, 19. Wood – 51. McDavid, 60. Bouchard, 61. Draisaitl. Střely na branku: 21:28. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Daccord, 3. Wood (oba Seattle).