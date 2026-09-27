Český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli doma se San Jose 2:4. Čistým kontem se v sobotním zápase Utahu s Coloradem blýskl brankář Karel Vejmelka, Mammoth v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2:0.
Hertl v závěru druhé třetiny v přesilové hře snížil na 1:2 a prosadil se i ve svém druhém zápase v předsezonní přípravě. Golden Knights ještě v poslední části vyrovnali, ale závěr patřil hostům. K vítězství Sharks přispěli gólem a asistencí Macklin Celebrini a Mason Marchment.
Vejmelka stejně jako Hertl naskočil v přípravě do druhého zápasu a pomohl Mammoth ke druhé výhře. V duelu s Coloradem, které nechalo odpočívat největší hvězdy včetně Martina Nečase, zlikvidoval všech 25 střel mířících mezi tyče.
Příliš se nedařilo Jakubu Dobešovi, který v duelu na ledě Ottawy inkasoval čtyři branky z 26 střel a Montreal prohrál 3:4. Canadiens sehráli proti Senators ještě druhé utkání, ve kterém bez pomoci českého brankáře dokázali vyhrát 4:2.
Dokonce šestkrát inkasoval v duelu s Los Angeles gólman Anaheimu Lukáš Dostál. Při porážce 2:6 měl podprůměrnou úspěšnost 70 procent a na první výhru v přípravě dál čeká.
Druhou asistenci ve třech dnech si připsal obránce Floridy Mikuláš Hovorka. Zatímco v pátek jeho bod pomohl k výhře nad Tampou Bay 5:3, tentokrát na vítězství nestačil. Panthers i s dalším českým bekem Markem Alscherem prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.
První výhry v přípravě se dočkali hokejisté Vancouveru, kteří i díky asistenci Filipa Hronka otočili průběh duelu se Seattlem. Canucks zvítězili 4:3 i přesto, že v osmé minutě prohrávali 0:2 a na začátku třetí třetiny 2:3. V sestavě chyběl Filip Chytil, který kvůli zranění ramena nedohrál předchozí zápas s Edmontonem.
První bod v dresu Washingtonu si připsal český mládežnický reprezentant Petr Sikora, který asistencí pomohl k výhře Capitals 5:1 na ledě Philadelphie. Dvacetiletý odchovanec Třince se v závěru zápasu podepsal pod gól spoluhráče z třetího útoku Lyndena Lakovice.
Výsledky přípravných utkání NHL
Výsledky přípravných utkání NHL
Nashville – Carolina 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Branky: 6. Blake, 8. Martinook, 14. Ehlers, 37. Stankoven, 50. Jankowski, 60. Svečnikov.
Buffalo – Pittsburgh 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky: 52. McLeod – 9. Crosby, 11. Koivunen, 59. Robertson.
Los Angeles – Anaheim 6:2 (2:2, 1:0, 3:0)
Branky: 42. a 49. Turcotte, 9. Laughton, 20. Kempe, 29. Zuccarello, 52. Haula – 8. Něstěrenko, 17. Sennecke. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 70 procent.
Utah – Colorado 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Branky: 7. McBain, 11. Cooley. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, z 25 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent.
Philadelphia – Washington 1:5
Branky: 21. Drysdale – 25. Cristall, 28. Schafer, 33. Frank, 42. Niederbach, 57. Lakovic (Sikora).
Florida – Tampa Bay 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 18. Vilmanis, 23. Šuravin (Hovorka) – 9. Mercuri, 53. Rautiainen, rozhodující sam. nájezd Rautiainen.
Vancouver – Seattle 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Branky: 12. Boeser (Hronek), 23. Pettersson, 52. Buium, 59. DeBrusk – 3. Montour, 8. McMann, 42. Catton.
Chicago – St. Louis 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Branky: 7. Frondell, 27. Cole, 30. Kancerov – 40. Berggren, 59. Parayko.
Detroit – Columbus 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Branky: 47. Chiarot, 55. Rasmussen – 15. Coyle, 19. Ničuškin, 24. Williams, 60. Sillinger.
Ottawa – Montreal 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Branky: 10. Giroux, 31. Batherson, 32. Jakemčuk, 51. Eklund – 4. Berard, 46. Belzile, 48. Pastujov. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:17 minuty, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta.
Montreal – Ottawa 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Branky: 14. Kreider, 21. Dobson, 47. Slafkovský, 53. Danault – 12. Tomasino, 20. Boucher.
New York Islanders – New Jersey 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Branky: 56. Holmström – 7. a 22. Evangelista, 21. Gricjuk, 35. Hamilton.
Edmonton – Calgary 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: 17. Hyman, 28. McDavid, 34. Shea, 51. Kapanen – 50. Coronato.
Vegas – San Jose 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 38. Hertl, 44. Dowd – 20. Orlov, 27. Celebrini, 50. Marchment, 55. Misa.