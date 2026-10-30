Hadamczik: Český hokej stojí za tím, že by na MS Rusové neměli být

V reakci na aktuální rozhodnutí o návratu Ruska do hokejových soutěží mluví čeští vrcholní představitelé o šoku. Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik si návrat ruského týmu například na MS nedokáže představit. Generální sekretář Jan Černý mluví také o praktických problémech spojených s návratem země, která na mezinárodní scéně absentuje od roku 2022.
Hadamczik je dlouhodobě na nemocenské a informaci o verdiktu CAS vstřebával jen těžce. „Jel jsem dnes z nemocnice a šokovalo mě to. Protože jsem nikdy nečekal, že dokud bude válka, že to bude vůbec někdo projednávat,“ řekl. „Arbitrážní komise se skládala: předseda Ital, členové Egypťan a Brit. Ten byl samozřejmě proti a ti dva ho přehlasovali. Je trapné, že se to vůbec může stát,“ podivoval se.
Stejně jako český svaz se postavili proti návratu ruských týmů do soutěží například Finové nebo Švédové i další národní federace. Pokud se tyto země spojí, mají podle Hadamczika sílu pokusit se verdikt sportovního soudu ještě zvrátit. „Když jsou lidé charakterní, tak se musí spojit. V jednotném názoru je síla. Když budeme sami, tak se musíme dívat, jaké sankce nás můžou postihnout,“ upozornil.
V lednu bude Ostrava hostit MS hokejistek do 18 let. Tam by se případně Rusky mohly na základě rozhodnutí představit. Vláda jim však nemusí udělit vízum. Generální sekretář svazu Jan Černý věří, že Rusky startovat nebudou. „Těch otázek se vyrojilo obrovské množství, je to celé hodně čerstvé. Je to nečekaná komplikace, s níž si zatím pořadatelsky nevíme moc rady. A upřímně si zatím ani neumím lednový šampionát v Ostravě za účasti Ruska moc představit,“ připustil Černý.
Připomněl také, že přípravy šampionátu už jsou v pokročilé fázi. „Nastaly by především výrazné organizační potíže, bylo by nutné upravit složení skupin i herní plán... Bylo by také nutné vyhodnotit i otázky bezpečnosti hráček, realizačních týmů, rozhodčích, diváků i všech lidí kolem turnaje,“ řekl Černý.
V květnu pak Německo hostí vrchol reprezentační sezony mužů. „Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být,“ uvedl Hadamczik.
Černý věří, že situaci pomohou vyřešit aktuální vládní opatření. „V naší zemi nadále platí vízové restrikce vůči občanům Ruské federace, nařízení vlády říká, že na českém území nesmí hrát žádný ruský tým,“ uvedl Černý pro web isport.cz. „Celý případ se dotýká i Národní sportovní agentury. V oblasti pořadatelství mistrovství světa do 18 let se musíme obrátit na orgány státní správy a znovu se ujistit, že postoj zůstává neměnný,“ doplnil Černý.
Nařízení české vlády by totiž mělo navrch nad verdiktem nejvyššího rozhodčího sportovního orgánu. „CAS nemůže přepsat rozhodnutí státních orgánů,“ konstatoval Černý. „Předpokládám, že v tomto směru bychom to měli vůči Rusům ustát. Předjímat další dění nyní nelze, ale na všechny orgány se obrátíme.“
Úvahy a spekulace ohledně možnosti, že by Rusové nastoupili jako neutrální stát, považuje za bezpředmětné. „To mi přijde směšné, pořád to jsou Rusové. Týmy jsou složené z ruských státních příslušníků. Jde o absurdní představu,“ prohlásil Černý.