První ze dvou utkání NHL Global Series v Helsinkách vyhráli hokejisté Caroliny nad Seattlem 4:1. Hodně byli vidět v zápase finští hráči, kteří dali tři branky vítězů. Dvakrát se trefil Sebastian Aho a jednou Juuso Välimäki. Odveta se hraje ve Veikkaus Areně v sobotu.
Hurricanes potvrdili vítězstvím roli favorita. Úřadující šampioni Stanley Cupu vyhráli potřetí za sebou a posunuli se do čela ligové tabulky. K 1000. zápasu v NHL nastoupil útočník Caroliny Taylor Hall, jenž toto jubileum jako první v historii oslavil mimo Severní Ameriku.
Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě Dán Nikolaj Ehlers, na něhož o minutu později navázal Aho. Ve druhé třetině zvýšil Välimäki a na 4:0 upravil v třetí části opět Aho. Čestný úspěch za Kraken zaznamenal v 54. minutě Frédérick Gaudreau. Seattle prohrál třetí z posledních čtyř utkání.
Seattle – Carolina 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Seattle – Carolina 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 54. Gaudreau – 13. a 52. Aho, 12. Ehlers, 30. Välimäki. Střely na branku: 13:30. Diváci: 12 523. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Välimäki, 3. Ehlers (všichni Carolina).