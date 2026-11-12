Hokej
Podívejte se na sestřihy, ohlasy, podcasty
1. ligaEuro Hockey TourPodcasty
Hokej

SESTŘIHFinové táhli hokejisty Caroliny za výhrou nad Seattlem v Helsinkách


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

První ze dvou utkání NHL Global Series v Helsinkách vyhráli hokejisté Caroliny nad Seattlem 4:1. Hodně byli vidět v zápase finští hráči, kteří dali tři branky vítězů. Dvakrát se trefil Sebastian Aho a jednou Juuso Välimäki. Odveta se hraje ve Veikkaus Areně v sobotu.

Hurricanes potvrdili vítězstvím roli favorita. Úřadující šampioni Stanley Cupu vyhráli potřetí za sebou a posunuli se do čela ligové tabulky. K 1000. zápasu v NHL nastoupil útočník Caroliny Taylor Hall, jenž toto jubileum jako první v historii oslavil mimo Severní Ameriku.

Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě Dán Nikolaj Ehlers, na něhož o minutu později navázal Aho. Ve druhé třetině zvýšil Välimäki a na 4:0 upravil v třetí části opět Aho. Čestný úspěch za Kraken zaznamenal v 54. minutě Frédérick Gaudreau. Seattle prohrál třetí z posledních čtyř utkání.

Seattle – Carolina 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 54. Gaudreau – 13. a 52. Aho, 12. Ehlers, 30. Välimäki. Střely na branku: 13:30. Diváci: 12 523. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Välimäki, 3. Ehlers (všichni Carolina).

Čtěte také

SESTŘIHKlapka vstřelil jediný gól Calgary, Vladař pomohl Philadelphii k bodu

Klapka vstřelil jediný gól Calgary, Vladař pomohl Philadelphii k bodu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.