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Finové se vyjádřili jasně. S Rusy hrát nebudeme, dokud neskončí válka, říkají


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Finský hokej se otevřeně vyjádřili proti účasti Rusů v mezinárodním hokeji. Dokud neskončí válka na Ukrajině, Finové s reprezentacemi Ruska hrát nebudou. Oznámil to finský svaz.

Finsko nyní hledá v řadách dalších národních svazů spojence, kteří by ho v boji proti návratu Ruska na mistrovství světa podpořili. „Dáváme dohromady co nejvíce zemí do jednotné fronty, abychom (mezinárodní federaci) IIHF řekli, že nikdo z nás za těchto okolností nebude hrát proti Rusku,“ uvedl předseda finského svazu Heikki Hietanen. „Nebudeme hrát proti Rusku, dokud bude pokračovat útočná válka proti Ukrajině,“ dodal.

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Odpor proti návratu Ruska do mezinárodního hokeje stoupá
Zdroj: ČT sport

Vedení mezinárodní federace o dalším postupu začalo jednat v pondělí a mělo by pokračovat v úterý. „Je na IIHF, aby o výsledcích jednání informovala, jakmile zasedání skončí. Postoj Finska jsme jasně tlumočili,“ řekl Hietanen. Je si vědom toho, že bude mít mnohem větší váhu, pokud nebudou s rozhodným stanoviskem sami.

Obdobně jako Hietanen se již v pátek vyjádřil šéf českého svazu Alois Hadamczik. „Když jsou lidé charakterní, tak se musí spojit. V jednotném názoru je síla. Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být,“ řekl Hadamczik.

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Zdroj: ČT sport

Zástupci finského svazu uvedli, že s představiteli dalších zemí jednali o víkendu a budou v rozhovorech pokračovat. Představitelé Česka, Finska, Švédska a Švýcarska budou mít možnost se osobně sejít o víkendu v Helsinkách, kde se bude hrát první turnaj Euro Hockey Tour.

Proti návratu sborné do mezinárodních soutěží se vyjádřilo i několik významných sponzorů. V Česku například sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products, která je rovněž partnerem MS. Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání světového šampionátu juniorů v sezoně 2027/28, pokud na turnaji bude Rusko. Představitelé německého svazu nevyloučili možnost, že se vzdají organizace květnového MS seniorů.

Prvním turnajem, na kterém by mělo Rusko startovat, je šampionát juniorů na přelomu roku v Edmontonu a Red Deer. Kanadský tajemník pro sport Adam van Koeverden již o víkendu oznámil, že stále platí omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány vládou. Federální vláda však zatím neposkytla organizátorům žádné prostředky, doposud šlo jen o finance z provinční vlády.

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