První bod v novém ročníku NHL si připsal útočník Radek Faksa z Dallasu. Stars i proto deklasovali San Jose 5:0. Brankář Daniel Vladař z Philadelphie naopak kousal porážku 1:4 na ledě Tampy Bay, přestože zaznamenal 32 zákroků.
Dallas – San Jose 5:0
Faksa v úvodu druhé třetiny připravil gól pro Joela Kirivantu. O tři minuty později se prosadil Jamie Benn, který poslal Dallas do komfortního tříbrankového vedení. To Stars do konce zápasu nepustili, naopak přidali ještě dva zásahy a došli si pro první vítězství v sezoně.
Sedmnáctým čistým kontem v kariéře se pod něj podepsal Jake Oettinger. Na první nulu v sezoně mu stačilo jen 13 zákroků. „Z každého čistého konta mám radost. Nezáleží na tom, kolik zákroků jsem musel předvést. Hráči mají stále větší schopnosti a hledají ideální prostory k zakončení. Často to proto není o počtu střel, ale o jejich kvalitě. Udržet nulu je stále těžší,“ řekl americký brankář.
K čistému kontu mu pomohla i absence největší hvězdy Sharks Macklina Celebriniho. Dvacetiletý kapitán s týmem absolvoval rozbruslení, ale do zápasu kvůli zranění ve spodní části těla nezasáhl. „Dnes nehrál, uvidíme, jak na tom bude v dalších dnech. Zítra si to vyhodnotíme a dáme k tomu nějaké stanovisko. Zatím nechci být konkrétní,“ poznamenal trenér San Jose Ryan Warsofsky.
Tampa Bay – Philadelphia 4:1
Vladař naskočil do druhého zápasu v sezoně, na zisk prvních bodů ale dál čeká. Po porážce 0:7 s Pittsburghem tentokrát inkasoval tři branky od Tampy. Utkání zakončil s úspěšností sahající přes 91 procent, jeho celek však prohrál 1:4.
Philadelphia má po čtyřech duelech na kontě má jen dva body za dvě prohry v prodloužení. Ve Východní konferenci je na tom hůř pouze Detroit, který ale odehrál dvě střetnutí. „Musíme být zkrátka lepší. Začíná to u mě a Josepha Wolla, ale je to o celém týmu. Tohle nejsme my a není to ani zábava. Nejsme na úrovni, na které bychom měli být. Snad se nám to brzy podaří otočit,“ zdůraznil Vladař.
Boston – Ottawa 1:4
Výsledkem 1:4 podlehl i Boston na domácím ledě Ottawě. David Pastrňák potřetí z úvodních čtyř utkání v nové sezoně vyšel bodově naprázdno a na první body dál čeká Pavel Zacha. Výhru Senators řídil třemi body Tim Stützle.
Ráz zápasu určila hrubě nevydařená přesilovka v první třetině. Boston v ní po Pastrňákově ztrátě inkasoval první gól a tři sekundy po jejím skončení zvýšil na 2:0 Stützle. „Takhle to nejde, není možné v jedné přesilovce inkasovat dva góly,“ zlobil se Pastrňák.
Bruins potvrdili, že jim početní výhody na startu ročníku nefungují. Z deseti nabídnutých šancí se neprosadili ani jednou a mají v nich záporné skóre. „Je to o sebevědomí. Musíme ho najít. V minulosti jsme několikrát potvrdili, že přesilovky hrát umíme, teď je na nás, abychom se do toho znovu dostali,“ dodal kapitán Bostonu.
Pittsburgh – Winnipeg 2:3
Winnipeg díky výborné třetí třetině porazil Pittsburgh 3:2 a bodoval i ve třetím duelu v sezoně. Dvěma body za gól a asistenci se na vítězství podílel Alex Iafallo.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Tampa Bay – Philadelphia 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 17. Point, 21. Holmberg, 57. Michejev, 60. Hagel – 28. Foerster. Střely na branku: 36:14. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 24 sekund, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Holmberg, 2. Michejev, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).
Boston – Ottawa 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Branky: 44. Hagens – 8. a 10. Stützle, 22. Batherson, 26. Amadio. Střely na branku: 19:24. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Amadio, 3. Batherson (všichni Ottawa).
Pittsburgh – Winnipeg 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Branky: 30. Kindel, 49. Carlile – 45. Iafallo, 48. Lowry, 50. Perfetti. Střely na branku: 31:33. Diváci: 17 767. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Iafallo, 3. Carlile (všichni Winnipeg).
Dallas – San Jose 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Branky: 19. Heiskanen, 24. Kiviranta (Faksa), 27. Benn, 37. J. Robertson, 56. Rantanen. Střely na branku: 26:13. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger, 3. Heiskanen (všichni Dallas).