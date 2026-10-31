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SESTŘIHČeské hokejistky deklasovaly Švýcarsko 7:2


31. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání EHT žen Švýcarsko – Česko
Zdroj: ČT sport

České hokejistky ve svém posledním vystoupení na Euro Hockey Tour rozdrtily ve švédském Södertälje Švýcarsko 7:2. V generálce na světový šampionát v Dánsku se prosadily všechny útočné formace. Češky tak na turnaji skončí nejhůře druhé.

„Určitě nám pomůže, že každá lajna může dát gól. Dělá nás to víc nebezpečné a doufám, že si to všichni přeneseme na mistrovství světa,“ řekla po zápase Natálie Mlýnková.

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Mlýnková po výhře nad Švýcarskem: Doufám, že si to přeneseme i na mistrovství světa
Zdroj: ČT sport

Češky se po středeční porážce se Švédskem 0:2 střelecky chytily v pátečním duelu s Finskem, které zdolaly 4:1, a pokračovaly v tom i proti Švýcarsku. V čase 4:31 je dostala do vedení Adéla Šapovalivová. V polovině úvodní části sice odpověděla Alina Müllerová, ale ještě v první třetině získaly českému týmu dvoubrankový náskok Klára Hymlárová a Tereza Pištěková.

Ve druhé třetině zvýšily Natálie Mlýnková a Anežka Čabelová už na 5:1. Ve 28. minutě zkorigovala stav Rahel Enzlerová. Ještě 17 sekund před druhou pauzou se ale prosadila podruhé v utkání Mlýnková a v čase 51:51 ji v přesilové hře napodobila Hymlárová.

Do světového šampionátu vstoupí Češky v pátek zápasem proti Rakousku v Esbjergu. V dalších duelech základní skupiny A je čekají Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké.

Česko – Švýcarsko 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Branky: 13. a 52. Hymlárová, 22. a 40. Mlýnková, 5. Šapovalivová, 19. Pištěková, 27. Čabelová – 11. Müllerová, 28. Enzlerová.

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Záznam utkání Euro Hockey Tour žen Švýcarsko – Česko
Zdroj: ČT sport

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