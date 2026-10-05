Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezony. Karel Vejmelka obdržel tři góly z 21 střel při prohře Utahu 2:4 na ledě New Yorku Rangers. Asistence Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2:3 s Tomášem Hertlem v sestavě.
Obě branky Anaheimu vstřelil v základní hrací době Cutter Gauthier, který dostal v přesilových hrách tým do vedení 1:0 a 2:1. Florida překonala Dostála z dorážek, ze kterých se prosadili Carter Verhaeghe a v 59. minutě Brad Marchand.
Prodloužení rozhodl v přesilové hře čtyři na tři Mikael Granlund. Ducks tak vyhráli po jedenácté v řadě úvodní domácí zápas sezony.
„Hráli jsme proti týmu, který hraje chlapský hokej a který umí vyhrávat,“ řekl trenér Anaheimu Joel Quenneville o Floridě, vítězi NHL z let 2024 a 2025. „Makají celý zápas až do konce, hra je plná soubojů. Rychle dostávají puk ze své třetiny, jsou obětaví. Když děláte všechny tyto věci, nasčítá se to a jste silní a úspěšní. Oni to vědí a dokázali jsme se jim vyrovnat. I proto je tato výhra tak důležitá,“ vysvětlil.
Vejmelka, který v předchozím startu udržel čisté konto, inkasoval poprvé v sezoně v 18. minutě nahozením Vladislava Gavrikova od modré čáry. Utah vyrovnal trefou Nicka Schmaltze v přesilové hře.
Český gólman podržel tým ve třetí třetině v několika přečísleních, z jednoho jej ale z dorážky překonal Gabe Perreault. Rangers zvýšili v 53. minutě odrazem od brusle J. T. Millera. Zápas ještě zdramatizoval Andrew Peeke, ale při risku bez gólmana zpečetil výhru domácích Eeli Tolvanen.
„V prvních dvou třetinách jsme si vytvořili pravděpodobně dvakrát více šancí než soupeř. Hráli jsme velmi dobře. Ve třetí třetině nám ale scházela trpělivost. Nezvládli jsme to. Až moc jsme otevřeli hru a soupeř toho využil,“ uvedl trenér Utahu Andre Tourigny.
Prudkou přihrávku Hronka usměrnil do branky v přesilové hře na konci první třetiny Paul Cotter a otevřel tím skóre. Český obránce si připsal ve čtvrtém zápase sezony pátý bod, všechny získal za asistence.
Hráči Vegas rozhodli v prostřední části, ve které vstřelili všechny branky. Skóre otočili Mitch Marner a Victor Olofsson. Na vyrovnání Vancouveru, o které se postaral Jonathan Lekkerimäki, odpověděl už za 34 sekund vítězným gólem Marc Gatcomb. Z výhry Golden Knights se radoval i Tomáš Hertl, jenž v zápase nebodoval.
Winnipeg zvítězil v Detroitu 3:2 a získal první výhru sezony. Všechny branky vstřelili Jets v přesilových hrách, přičemž dvakrát skóroval Kyle Connor. Red Wings naopak zůstávají jedním ze čtyř týmů, který v novém ročníku nebodoval.
Další je Calgary, které prohrálo v neděli na ledě Seattlu 1:6 a vyšlo na prázdno i ve třetím utkání sezony. Flames s Adamem Klapkou v sestavě špatně začali, už v osmé minutě prohrávali o tři góly, a manko nesmazali.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Detroit – Winnipeg 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Branky: 37. Arvidsson, 45. Finnie – 15. a 26. Connor, 14. Perfetti. Střely na branku: 35:27. Diváci: 17 426. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Perfetti (oba Winnipeg), 3. Arvidsson (Detroit).
NY Rangers – Utah 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky: 18. Gavrikov, 44. Perreault, 53. Miller, 59. Tolvanen – 35. Schmaltz, 55. Peeke. Střely na branku: 22:30. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:40 minuty, inkasoval tři góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 17 377. Hvězdy zápasu: 1. Gavrikov, 2. Miller, 3. Šesťorkin (všichni NY Rangers).
Anaheim – Florida 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky: 17. a 21. Gauthier, 65. Granlund – 18. Verhaeghe, 59. Marchand. Střely na branku: 21:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dva góly z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 93,5 procenta. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Gauthier, 2. Granlund, 3. Warren (všichni Anaheim).
Seattle – Calgary 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Branky: 5. a 40. Samoskevich, 3. Catton, 8. McCann, 32. Wright, 56. Eberle – 55. Frost. Střely na branku: 27:33. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Samoskevich, 2. Daccord, 3. Catton (všichni Seattle).
Vancouver – Vegas 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Branky: 19. Cotter (Hronek), 38. Lekkerimäki – 30. Marner, 35. Olofsson, 39. Gatcomb. Střely na branku: 20:28. Diváci: 17 227. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Olofsson (oba Vegas), 3. E. Pettersson (Vancouver).