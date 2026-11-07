Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval tři góly v první třetině zápasu s Calgary a střídal. Ducks utkání otočili a porazili Flames 5:3. Do sestavy Buffala se po zranění vrátil Jiří Kulich, při výhře 5:2 nad Columbusem nebodoval.
Dostál v NHL neprožívá nejlepší období. Po nevydařeném vstupu do ročníku strávil poslední čtyři zápasy na lavičce náhradníků, a když na ledě Calgary dostal šanci, vydržel v brance pouhých 20 minut.
Během úvodní třetiny inkasoval tři branky z 11 střel a za stavu 1:3 přenechal místo mezi třemi tyčemi Villemu Hussovi. Finský gólman ve zbytku zápasu neinkasoval a byl jedním ze strůjců obratu.
„To střídání nebylo nic proti Lukášovi. Vůbec se mi nelíbil náš výkon v první třetině, tak jsem si prostě řekl, že musím zkusit něco změnit,“ řekl trenér Ducks Joel Quenneville.
Vítěznou branku Anaheimu vstřelil v čase 58:26 Cutter Gauthier, který v posledních pěti zápasech nasázel deset gólů. Dvaadvacetiletý Američan je s 12 přesnými zásahy čtvrtým nejlepším střelcem NHL.
„Ani trochu mě nepřekvapuje, že rozhodl právě on. Je to mašina na góly a dnes to potvrdil v naprosto klíčovou chvíli. Je fantastické mít ho v týmu,“ chválil Gauthiera nejproduktivnější hráč Anaheimu Leo Carlsson.
Anaheim vyhrál počtvrté v řadě a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo. Calgary podruhé za sebou prohrálo a je jedenácté. Útočník Flames Adam Klapka za necelých 13 minut na ledě nebodoval.
Při svém návratu na led skončil bez bodu také Kulich. Útočník Buffala zasáhl do zápasu NHL po více než dvou týdnech a odehrál 13 minut. Vítězství Sabres řídili dvougólový Josh Norris a Owen Power, který zaznamenal tři asistence.
„Je těžké to přiznat, ale Buffalo bylo výrazně hladovější po úspěchu. Místo toho, abychom se prali o výhru, jsme zápas prakticky jen odjezdili. Takhle jednoduché to je,“ řekl útočník Columbusu Charlie Coyle.
Minnesota porazila San Jose 4:1 a potvrdila skvělý vstup do ročníku. Vyhrála potřetí v řadě a s 27 body vládne Západní konferenci. Za Carolinou, nejlepším týmem NHL, zaostává o jediný bod.
Páteční vítězství čtyřmi body režíroval třetí nejproduktivnější hráč ligy Kirill Kaprizov, který dal gól a tři další branky připravil pro spoluhráče.
V ligovém bodování je s 30 body za suverénním Connorem McDavidem (44 bodů) a jeho spoluhráčem z Edmontonu Leonem Draisaitlem (31 bodů).
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Buffalo – Columbus 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Branky: 19. a 30. Norris, 7. Quinn, 25. Dahlin, 31. Doan – 16. Johnson, 59. Werenski. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19 070.
Minnesota – San Jose 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 8. Kaprizov, 35. Šabanov, 47. Q. Hughes, 54. Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov) – 33. Celebrini. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19 009. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Kaprizov, 3. Wallstedt (všichni Minnesota).
Calgary – Anaheim 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Branky: 3. Strömgren, 17. Hanley, 20. Farabee – 3. Malott, 33. Luneau, 41. Carlsson, 59. Gauthier, 60. Nesterenko. Střely na branku: 21:29. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal 20 minut, inkasoval tři branky z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 72,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Carlsson (oba Anaheim), 3. Parekh (Calgary).