Jaroslav Chmelař přispěl první asistencí v sezoně NHL k výhře New York Rangers 5:1 nad Vancouverem. Za Canucks nastoupili Filipové Hronek s Chytilem, přičemž útočník Chytil se vrátil do sestavy kanadského celku po zranění poprvé od 29. října. Tomáš Hertl si v druhém pátečním duelu připsal přihrávku při porážce Vegas s Nashvillem 2:3 po samostatných nájezdech. Český útočník nicméně bodoval v šestém utkání v řadě.
Utkání ve vancouverské Rogers Areně začalo lépe pro domácí tým a na začátku 13. minuty otevřel jeho střelecký účet Elias Pettersson. V čase 18:47 ale srovnal skóre Gabe Perreault.
Poprvé šli hosté z New Yorku do vedení před polovinou zápasu, když početní převahu využil Oliver Bjorkstrand. Na něj pak ve 33. minutě prvním gólem v NHL navázal devětadvacetiletý Glenn Gawdin, rodák z Richmondu v provincii Britská Kolumbie, v níž leží Vancouver.
Na začátku 36. minuty se Rangers prosadili už počtvrté, desátým gólem v sezoně navýšil jejich náskok na 4:1 Alexis Lafreniere.
O necelou minutu později v čase 36:10 na sebe upozornil také třiadvacetiletý Chmelař, jenž zachytil rozehrávku Canucks ve středním pásmu. Vybídl ke střele Vladislava Gavrikova a jeho pokus protečoval do sítě Gawdin, jenž tak zapsal svůj druhý gól v tomto utkání a dal výsledku i definitivní podobu.
Hronek na straně Vancouveru strávil na ledě téměř 26 minut, zaznamenal pět hitů a měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených či obdržených gólech minus jedna. Rodák z Kroměříže Chytil si připsal dvě střely na branku, ale také měl bilanci minus dva.
Rangers zvítězili v pátém z posledních šesti utkání a jsou ve Východní konferenci NHL na sedmém místě. Naopak hokejisté Canucks prohráli posedmé v řadě a mezi domácími mantinely nezvítězili už od 3. října.
Golden Knights museli doma dohánět jednobrankové manko, jelikož na konci 8. minuty dostal hostující Predators do vedení pětatřicetiletý Ryan O'Reilly.
Srovnáno bylo v čase 11:19 i díky sedmé sezonní asistenci odchovance pražské Slavie Hertla. Ten našel u levé tyčky osamoceného Ivana Barbašova, jenž šel do zakončení bekhendem, ale neuspěl. A celou akci zúročil až dorážející Švéd Victor Olofsson, který si připsal sedmý bod v posledních pěti zápasech, když v pádu poslal kotouč za brankovou čáru.
Vegas pak dostal do vedení v 31. minutě jeho krajan, zadák Rasmus Andersson, když měl po přihrávce Mitche Marnera spoustu času, aby z mezikruží přesně zamířil. V závěru utkání výrazně aktivnější Nashville odpověděl v průběhu třetího dějství a podruhé skórující O'Reilly poslal zápas do prodloužení.
Bod navíc pro hosty z Nashvillu zařídil ve čtvrté sérii samostatných nájezdů jejich švýcarský kapitán, obránce Roman Josi. Predators tak zvítězili v sedmém zápase v řadě, naopak vítězná série Golden Knights se zastavila na čtyřech utkáních.