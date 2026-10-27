Chceme být znovu nejlepší tým v Evropě. Zatím se nám ale nedaří, přiznává Kaltounková

Útočnice Kristýna Kaltounková věří, že se českým hokejistkám podaří v generálce na listopadové mistrovství světa v Dánsku prolomit smůlu v koncovce a budou opět úspěšné. Od středy do soboty odehrají svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského třetí turnaj Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
V srpnu v Klotenu dosáhly Češky v konkurenci Švédska, Finska a Švýcarska na jedinou výhru a na přelomu září a října v Lahti na jediný bod. V obou případech skončily pod vedením nástupce Kanaďanky Carly MacLeodové poslední.
„Máme nový realizační tým. Nebyly jsme v plné sestavě a myslím si, že to bylo furt seznamování se systémem. Ještě jsme tam furt něco urovnávaly, co se týče třeba napadání. To jsou věci, kterými si na začátku sezony musíte projít, když jdete vlastně od znova. Sice máme kousky ze starých systémů, ale furt jsou tam nějaké nové faktory,“ hledala Kaltounková příčiny neúspěchu na posledních turnajích.
Program utkání českých hokejistek
Program utkání českých hokejistek
Euro Hockey Tour v Södertajle
28. 10., 18:00 Česko – Švédsko
30. 10., 14:00 Finsko – Česko
31. 10., 13:30 Švýcarsko – Česko
Základní skupina mistrovství světa
6. 11., 15:00 Rakousko – Česko
8. 11., 19:00 Česko – Švýcarsko
10. 11., 15:00 Česko – Německo
11. 11., 19:00 USA – Česko
Co se ale podle ní nedá vysvětlit, to je velmi slabá produktivita. „Bez gólů se nedá vyhrát. My bychom všechny hrozně rády ty góly daly, protože taky cítíme, že se nám v poslední době nedaří. Ale někdy, když moc chceme, tak to nejde. Takže si myslím, že se musíme uklidnit, a jak tam začne padat třeba jeden, dva góly, tak už se to pak prolomí. Ale musíme být trpělivé,“ prohlásila hráčka New York Sirens.
Tým se snaží o aktivní forčeking. „Na tom jsme pracovaly. Vlastně i v průběhu zápasů. Podle toho, jak jsme na tom byly se silami, tak jsme měnily systém v napadání. S novým trenérem je tam spousta věcí, které si musí sednout,“ prohlásila Kaltounková.
Idalski přišel s cílem vyrovnat se v blízké budoucnosti velmocem Kanadě a Spojeným státům americkým. „Samozřejmě cíle porazit ty severoamerické týmy jsou. Ale myslím si, že když se zeptáte kohokoli v šatně, tak se teďka spíš zaměřujeme na to, abychom znova byly ten nejlepší tým v Evropě, ale zatím se nám to moc nedaří,“ připustila Kaltounková.
„Ale na olympiádě jsme Finky porazily a já si myslím, že kolikrát výkony nejsou zase tak hrozné, jak to někteří lidi říkají. A třeba ve Finsku jsme Finky a Švédky tlačily i nad Švýcarkami jsme vedly, ale pak buď nedáme gól, nebo to úplně zbytečně pokazíme a prohrajeme na nájezdy,“ litovala Kaltounková.
Doufá, že práce z tréninků se zúročí. „Já bych chtěla velké nasazení jak do tréninku, tak do zápasu. Říkaly jsme si to už ve Finsku. Brian nás tlačí do tempa, abychom furt hrály na sto procent, ať je to trénink, nebo zápas. Takže to bych chtěla vidět. Protože si myslím, že když hrajeme urputně, tak protihráčky dělají chyby jenom z toho tlaku. Pak se tlačíme víc do brány a vznikají z toho gólové šance. Je potřeba, abychom hrály jedna pro druhou a jako tým, abychom udělaly co nejlepší výsledek,“ dodala loňská jednička draftu PWHL.