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SESTŘIHČešky po povedené první třetině hladce přehrály Finsko


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání Finsko – Česko
Zdroj: ČT sport

České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a získaly na turnaji první body. Hráčky rozhodly v první třetině, kterou ovládly 3:0. Poslední vystoupení na turnaji, který je generálkou na listopadové mistrovství světa v Dánsku, čeká Češky v sobotu od 13:20 v přímém přenosu ČT sport se Švýcarskem.

O osudu zápasu se rozhodlo v pasáži od 11. do 18. minuty, kdy postupně skórovaly Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová a Daniela Pejšová. Po 87 sekundách druhé části sice snížila Elisa Holopainenová, ale v 53. minutě zpečetila výsledek Kristýna Kaltounková.

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