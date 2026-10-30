České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a získaly na turnaji první body. Hráčky rozhodly v první třetině, kterou ovládly 3:0. Poslední vystoupení na turnaji, který je generálkou na listopadové mistrovství světa v Dánsku, čeká Češky v sobotu od 13:20 v přímém přenosu ČT sport se Švýcarskem.
O osudu zápasu se rozhodlo v pasáži od 11. do 18. minuty, kdy postupně skórovaly Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová a Daniela Pejšová. Po 87 sekundách druhé části sice snížila Elisa Holopainenová, ale v 53. minutě zpečetila výsledek Kristýna Kaltounková.