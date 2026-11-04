Červenka vynechal trénink, jeho start proti Švédům je nejistý

Útočník Roman Červenka vynechal trénink reprezentace, která se připravuje na čtvrteční zápas Finských her proti Švédsku. Jeho start v utkání, které začne v 18:30 v pražské O2 areně, ale zatím není zcela vyloučený. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek na ČT sport a ČT sport Plus.
Čtyřicetiletý tahoun ofenzivy Pardubic a kapitán národního týmu na velkých akcích z posledních let odstoupil z úterního tréninku, a přestože se nejednalo o závažnější potíže, do tréninku nezasáhl.
„Nemělo by to být nic velkého. Ještě ale nevíme, jak to bude dál. Rozhodne se buď večer, nebo zítra ráno,“ uvedl Pavel Gross, asistent hlavního kouče Zdeňka Motáka.
Pondělní trénink absolvoval Červenka bez potíží, ale s celoobličejovým krytem, s nímž nastupoval i v extralize poté, co byl nucen kvůli blíže neupřesněnému zranění vynechat ve druhé polovině října tři zápasy Pardubic v domácí nejvyšší soutěži.
V Motákově výběru je jedním z pětice zástupců Dynama, které hned ve středu čeká úvodní zápas osmifinále ve vyřazovací fázi Ligy mistrů na ledě finské SaiPy. Reprezentační trenéři již při nominaci dopředu avizovali, že to zohlední při vytížení hráčů, jejichž kluby v evropské soutěži působí.
Češi odehrají první zápas v Praze, pak je v pátek čeká let do Helsinek, kde absolvují zbývající duely úvodního turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně. V sobotu nastoupí proti domácím Finům a v neděli je prověří Švýcaři.