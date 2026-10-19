Calgary přehrálo obhájce Stanley Cupu Carolinu 3:2 a připsalo si druhou výhru v aktuálním ročníku NHL. Adam Klapka za Flames nebodoval. V dalším zápase nedělního programu Minnesota s českým zadákem Davidem Špačkem porazila Columbus 2:1 i díky desátému gólu v sezoně Kirilla Kaprizova.
Calgary prohrávalo od 27. minuty, kdy se trefil Jesperi Kotkaniemi. V divokém závěru druhé třetiny nejprve vyrovnal Matvej Gridin a druhou branku domácích přidal v přesilové hře ve svém 400. utkání v NHL Morgan Frost. Čtyři sekundy před koncem třetiny ale srovnal Jalen Chatfield. Vítězný gól vstřelil v 56. minutě Jegor Šarangovič.
Calgary vyhrálo teprve podruhé v nové sezoně a opustilo poslední příčku Západní konference. Carolina prohrála po sedmi vítězstvích v řadě, stále se však drží v čele Východní konference o bod před Bostonem.
Minnesota vedla díky brance Danily Jurova, ale na konci první třetiny vyrovnal Adam Fantilli. O vítězný gól se v přesilové hře ve 24. minutě postaral Kaprizov, který desátou trefou upevnil své vedení v tabulce střelců.
Kaprizov vytvořil klubový rekord, když jako první hráč Minnesoty vstřelil deset branek během úvodních devíti zápasů sezony. Dosavadní rekordman Brian Rolston na tuto metu dosáhl ve dvanácti utkáních.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Minnesota – Columbus 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 19. Jurov, 24. Kaprizov – 20. Fantilli. Střely na branku: 34:14. Diváci: 18 012. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Jurov (oba Minnesota), 3. Talbot (Columbus).
Calgary – Carolina 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Branky: 39. Gridin, 40. Frost, 56. Šarangovič – 27. Kotkaniemi, 40. Chatfield. Střely na branku: 34:36. Diváci: 16 464. Hvězdy zápasu: 1. D. Cooley, 2. Frost, 3. Šarangovič (všichni Calgary).