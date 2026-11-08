Házenkáři uspěli i ve druhém duelu kvalifikace ME, přehráli Bosnu a Hercegovinu

Čeští házenkáři zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině 32:19. V tabulce skupiny jsou po dvou zápasech jediným mužstvem bez bodové ztráty. Nejlepšími střelci českého týmu byli v Tuzle Tomáš Piroch a Matěj Klíma, prosadili se oba čtyřikrát.
Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny vstoupili do kvalifikace vydřeným vítězstvím 27:26 nad Izraelem ve Zlíně. Izrael pak v sobotu překvapil výhrou ve Slovinsku nad favoritem skupiny z prvního výkonnostního koše.
Čeští trenéři si pochvalovali, že tým zvládl možná nejdůležitější zápas kvalifikace a udělal velký krok k postupu.
„Samozřejmě jsme spokojeni, bylo to pro nás klíčové utkání. Jak jsme předpokládali, vývoj skupiny je hodně vyrovnaný. Důležité a krásné vítězství pro nás. Myslím, že jsme podali nejlepší výkon v defenzivě za dobu, co jsme s Michalem reprezentaci převzali. Máme stoprocentní bodový zisk, ale člověk by se neměl nikdy uspokojit,“ řekl Kubeš.
Bosna na úvod kvalifikačních bojů podlehla Slovinsku o deset branek, také dva předchozí zápasy s Čechy vysoko prohrála. Dnes v Tuzle vstřelili domácí házenkáři první gól, následovala ale sedmibranková česká šňůra a série úspěšných zákroků gólmana Tomáše Mrkvy. Podruhé kapituloval až v 15. minutě.
Bosenští hráči si nevěděli rady se soupeřovou kompaktní obranou, nevycházel jim ani risk s prázdnou brankou, kterou hodem přes celé hřiště jednou trefil i Mrkva. Přesto dokázali sedmigólovou ztrátu do konce poločasu snížit, ale po změně stran začal český náskok opět stoupat.
Čtvrt hodiny před koncem už hosté vedli o 11 branek a ani ve zbývajícím čase nepolevili. Piroch byl nejlepším střelcem i proti Izraeli, ve středu se prosadil devětkrát, v Tuzle si aspoň jeden gól připsalo 14 českých házenkářů.
„Využili jsme přednosti, které máme. Dostali jsme soupeře od začátku utkání pod obrovský tlak. V obraně jsme dominovali po celých 60 minut. Po poločase jsme vedli o šest branek a v momentě, kdy se nám podařilo rozdíl navýšit na osm nebo devět, zápas byl hotový. Na hráčích Bosny bylo vidět, že už nemají dostatek mentálních sil na to utkání otočit,“ uvedl Kubeš.
Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem. Na šampionát postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Závěrečný turnaj budou v lednu 2028 hostit Portugalsko, Španělsko a Švýcarsko.
Český tým usiluje o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky.
Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů – skupina 5
Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů – skupina 5
Bosna a Hercegovina – Česko 19:32 (7:13)
Sestava a branky Česka: Mrkva 1, Mizera – Široký 3, Baumruk 2, Skopár 2, Piroch 4, J. Patzel 3, Štěrba 3, Reichl 2, Josef 2, Klíma 4, Nantl, Solák 1, Užek 1, Bláha 3, Blecha 1.
Nejvíce branek Bosny: Cajič 5, Sahinovič 3. Rozhodčí: A. Covalciuc, I. Covalciuc (oba Mold.). Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/2. Vyloučení: 5:2. Diváci: 1500.