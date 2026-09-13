Onofrijčuková vyhrála GP moderních gymnastek v Brně, překvapivě nikoli suverénně

Osmnáctiletá ukrajinská moderní gymnastka Taisija Onofrijčuková potvrdila na Grand Prix v Brně roli favoritky a obhájila ve víceboji loňské prvenství. Ve finálových cvičeních s kužely a míčem podle očekávání nezaváhala, v sestavách s obručí a stuhou však chybovala. Z českých gymnastek si vedla nejlépe Nikola Nováková, která skončila ve víceboji desátá. Karolína Havlíková obsadila 14. místo.
Letošní mistryně světa ve cvičení s obručí Onofrijčuková nečekaně ve finálovém programu právě tuto sestavu nezvládla. Po sérii chyb se propadla až na sedmé místo.
„Ztratila jsem jistotu, což se projevilo i v sestavě s míčem. V závěru jsem se už uklidnila a s kužely a míčem odvedla své maximum. Zaváhání mě mrzí,“ uvedla Onofrijčuková.
V konkurenci 23 závodnic ze 16 zemí se prosadila Akmaral Jerekeševová z Kazachstánu. Ve víceboji skončila druhá se ztrátou pouhých 1,4 bodu na vítězku a vyhrála finále cvičení s obručí.
„Souboje těchto dvou světových gymnastických hvězd patřily k největším ozdobám jubilejního dvacátého ročníku brněnského závodu,“ shrnula manažerka brněnské Grand Prix Blanka Mlejnková.
Výsledky finále Grand Prix moderních gymnastek v Brně
Výsledky finále Grand Prix moderních gymnastek v Brně
Víceboj: 1. Onofrijčuková (Ukr.) 117,900, 2. Jerekeševová Kaz.) 116,500, 3. Lewiňská (Pol.) 108,250, ...10. Nováková 95,400, 14. Havlíková 91,750, 19. Bervenová 85,150, 20. Osičková (všechny ČR) 83,750.
Obruč: 1. Jerekeševová 29,150, 2. Kariková (Ukr.) 29,100, 3. Džurajevová (Uzb.) 27,950, ...9. Nováková 24,050.
Stuha: 1. Lewiňská 27,700, 2. Jerekeševová 27,600, 3. Džurajevová 27,300, ...9. Nováková 23,450.
Kužele: 1. Onofrijčuková 29,450, 2. Jerekeševová 29,050, 3. Džurajevová 27,600, ...9. Nováková 23,050.