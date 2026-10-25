Gymnastika

Nimúrová přidala na kladině druhé zlato, rozhodlo provedení sestavy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Alžířanka Kajlía Nimúrová získala během finále na jednotlivých nářadích v Rotterdamu dva tituly mistryně světa. Vyhrála svou specialitu bradla a pak i na kladině.

Na kladině dokázala alžírská hvězda předčít druhou Číňanku Čang Čching-jing jen díky lepšímu hodnocení za provedení sestavy. Jejich celková známka totiž byla stejná.

Pravým opakem bylo finále na bradlech mužů, kde Cou Ťing-jüan zvítězil s největším náskokem více než osmi desetin bodu a mistrem světa na bradlech se stal už popáté.

S pěti tituly z jednoho nářadí se zařadil na druhé místo historie za šestinásobnou šampionku prostných Simone Bilesovou ze Spojených států.

Výsledky mistrovství světa ve sportovní gymnastice

Muži:

Přeskok: 1. Davtjan (Arm.) 14,850, 2. Jarman (Brit.) 14,650, 3. Sponevik (Nor.) 14,366.
Bradla: 1. Cou Ťing-jüan (Čína) 15,733, 2. Kovtun (Chorv.) 14,900, 3. Marinov (Rus.) 14,866.
Hrazda: 1. Tchang Ťia-chung (Tchaj-wan) 14,966, 2. Oka (Jap.) 14,800, 3. Najdin (Rus.) 14,800.

Ženy:

Kladina: 1. Nimúrová (Alž.) 14,566, 2. Čang Čching-jing (Čína) 14,566, 3. Saraivaová (Braz.) 14,300.
Prostná: 1. Peaseová 13,866, 2. Espondaová (obě USA) 13,566, 3. Pratová (Fr.) 13,466.

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