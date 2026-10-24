Andradeová oslavila návrat ziskem zlata, na MS vybojovala triumf na přeskoku

Rebeca Andradeová korunovala návrat po téměř dvouleté pauze ziskem zlata na přeskoku na mistrovství světa. Sedmadvacetiletá Brazilka vybojovala v Rotterdamu na svém nejoblíbenějším nářadí třetí světový triumf v kariéře.
Při absenci úřadující mistryně Evropy Rusky Angeliny Melnikovové, jež nedostala do Nizozemska víza, vyhrála Andradeová ziskem 14,466 bodu před Američankami Claire Peaseovou a páteční vítězkou víceboje Skye Blakelyovou.
Třetí náhradnicí pro finále byla česká reprezentantka Alice Vlková, jež se v kvalifikaci blýskla 11. místem. Patricie Makovičková byla sedmnáctá.
Se šesti medailemi nejúspěšnější brazilská olympionička Andradeová si dala po hrách v Paříži 2024 téměř dvouletou pauzu, ke gymnastice se vrátila letos v červnu vítězstvím na přeskoku na panamerickém šampionátu v Riu de Janeiro.
Triumf své velké soupeřky dnes sledovala přímo v hale Ahoy držitelka 30 zlatých medailí z MS a OH Simone Bilesová. Hvězdná Američanka od Paříže nesoutěžila a ještě neoznámila, zda se pokusí o comeback před olympijskými hrami v Los Angeles.
Mistryní světa ve víceboji se stala poprvé Blakelyová
Novou mistryní světa v gymnastickém víceboji se stala už v pátek Američanka Skye Blakelyová. Jednadvacetiletá Texasanka získala v Rotterdamu své první individuální zlato i medaili ziskem 55,733 bodu.
Stříbro brala její krajanka Ljudmila Roščinová (55,199). Třetí byla členka zlatého čínského družstva Kche Čchin-čchin (55,032).
Chybu z přeskoku nedokázala navzdory velké stíhací jízdě napravit vítězka kvalifikace Kajlía Nimúrová z Alžírska a skončila těsně pod stupni vítězů. Favoritce na zlato se tak nepovedlo vybojovat první vícebojařskou medaili pro Afriku.
Pro Blakelyovou je triumf satisfakcí za zdravotní problémy, které její kariéru provázejí. V roce 2021 přišla kvůli zranění lokte o olympijské hry v Tokiu a o tři roky později ji problémy s achilovkou zase stály start pod pěti kruhy v Paříži.