Až dodatečný rozstřel rozhodl o vítězi golfového turnaje RSM Classic. Nejlepší nervy měl v závěru Angličan Marco Penge, který získal svůj první titul na okruhu PGA Tour. Osmadvacetiletý hráč předvedl na první jamce v play-off birdie.
Poslední letošní oficiální turnaj PGA Tour se protáhl o jeden den kvůli sobotnímu dešti. Penge před závěrečným kolem ztrácel dvě rány na první místo, ale zahrál 65 úderů a vybojoval si účast v rozstřelu.
V něm porazil své tři soupeře – Američany Maxe Greysermana a Michaela Thorbjornsena a Číňana Li Chao-tchunga.
Díky vítězství si zajistil účast na elitním okruhu na další dva roky. Jinak mu hrozilo, že bude muset PGA Tour opustit.
„Poslední týdny byly opravdu těžké, co se týče mojí hry,“ řekl Penge. „Ale dál jsem na sobě tvrdě pracoval a svému týmu jsem řekl: pokud do toho dám všechno, co ve mně je, nějak to dopadne. I kdybych měl přijít o kartu nebo něco podobného, nedá se nic dělat. Teď jsem nadšený,“ uvedl vítěz tří turnajů European Tour, jenž v roce 2023 skončil druhý na turnaji Challenge Tour v Kuřimi u Brna.
Výsledky RSM Classic
Výsledky RSM Classic
1. Penge (Angl.) 266 (68+65+68+65) – v rozstřelu na 1. jamce, 2. Li Chao-tchung (Čína) 266 (66+68+67+65), Greyserman 266 (65+70+65+66), Thorbjornsen 266 (64+69+66+67), 5. Koivun (všichni USA) 268 (68+69+65+66), R. Höjgaard (Dán.) 268 (66+68+65+69).