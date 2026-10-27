Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa získal poprvé Harry Kane

Útočník Bayernu Mnichov Harry Kane poprvé v kariéře získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Ocenění za sezonu 2025/26 převzal na galavečeru v londýnském divadle Palladium. Třiatřicetiletý Angličan ovládl 70. ročník prestižní ankety před druhým Francouzem Kylianem Mbappém z Realu Madrid a Španělem Laminem Yamalem z Barcelony.
Třiatřicetiletý Kane je pátým anglickým držitelem Zlatého míče a prvním po 25 letech. Před ním uspěli Michael Owen (2001), Kevin Keegan (1978 a 1979), Bobby Charlton (1966) a v prvním ročníku ankety Stanley Matthews (1956).
„Že mohu převzít tuhle trofej doma v Londýně, to je opravdu něco výjimečného. Od jedenácti let jsem vyrůstal tady v Tottenhamu, bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď,“ uvedl na pódiu Kane, jenž poděkoval rodině, spoluhráčům a jmenovitě i všem svým trenérům.
Obhájce prvenství Ousmane Dembélé z Francie obsadil sedmé místo. V nominaci byl po dvou letech znovu i Lionel Messi, který má na kontě rekordních osm vítězství v anketě. Za uplynulou sezonu, na jejímž konci dovedl Argentinu do finále světového šampionátu, se umístil na páté pozici. Pětinásobný vítěz Cristiano Ronaldo se počtvrté za sebou nevešel do třicetičlenného užšího výběru, ve kterém nebyl ani žádný český fotbalista.
Kromě hlavní ceny získal Kane i trofej pro nejlepšího útočníka sezony. Kapitán anglické reprezentace dovedl národní tým ke třetímu místu na mistrovství světa. S Bayernem ovládl německou ligu i pohár. V bundeslize Kane nasázel 36 gólů a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěží.
„Nebyla to dokonalá sezona, ale v klubu i národním týmu jsme zažili spoustu krásných momentů. Věřím, že to udělá radost i mému trenérovi a dodá mu to trochu sil,“ pozdravil Kane kouče Bayernu Vincenta Kompanyho, který před několika dny zkolaboval na tréninku a je v nemocnici.
Ocenění pro nejlepší fotbalistku získala potřetí Španělka Alexia Putellasová. Záložnice London City Lionesses navázala na triumfy z let 2021 a 2022. Její krajanka a vítězka posledních tří ročníku Aitana Bonmatíová byla od prosince do května kvůli zlomené noze mimo hru a v nominaci na Zlatý míč tentokrát chyběla.
Nejlepším hráčem do 21 let se stal potřetí za sebou Yamal. Trenérskou kategorii ovládl jeho reprezentační kouč Luis de la Fuente a mezi gólmany uspěl další mistr světa Unai Simón, jenž na klubové úrovni chytá za Bilbao.
Zlatý míč se letos popáté za sebou uděloval za sezonu, nikoliv za kalendářní rok. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 je anketa otevřená pro hráče z celého světa. V roce 1962 obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.
Výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2025/26
Výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2025/26
1. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 2. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 3. Lamine Yamal, 4. Rodri (oba Šp./Barcelona), 5. Lionel Messi (Arg./Inter Miami), 6. Chviča Kvarachelija (Gruz./Paris St. Germain), 7. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 8. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 9. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov), 10. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain).
Nejlepší fotbalistka: 1. Alexia Putellasová (Šp./London City Lionesses), 2. Ewa Pajorová (Pol./Barcelona), 3. Khadija Shawová (Jam./Manchester City).
Nejlepší brankář: Unai Simón (Šp./Bilbao).
Nejlepší fotbalista do 21 let: Lamine Yamal.
Nejlepší útočník: Harry Kane.
Nejlepší trenér: Luis de la Fuente (Šp./Španělsko).
Nejlepší klub: Paris St. Germain.