Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Zlatý míč nepomohl, Kane se do ideální jedenáctky roku FIFPRO nevešel


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Anglický kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu, který svými hlasy vybírali samotní hráči v anketě FIFPRO.

V anketě hráčské organizace hlasovalo téměř 20 tisíc fotbalistů ze 73 zemí, kteří sestavili útok Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi a Lamine Yamal. Kane byl mezi útočníky s 27,6 procenty hlasů až pátý, na čtvrtého Haalanda mu chybělo 0,8 procenta.

Devětatřicetiletý Messi se vrátil do ideální jedenáctky FIFPRO poprvé od roku 2023 a vlastní rekord rozšířil o 18. účast. Hvězdný fotbalista Interu Miami, jenž letos dovedl Argentinu do finále mistrovství světa a poté ukončil reprezentační kariéru, je ve výběru jediným hráčem mimo evropské soutěže.

Španělští mistři světa mají v jedenáctce čtyři zástupce: vedle Yamala jsou v ní brankář David Raya, obránce Pau Cubarsí a záložník Rodri. Raya byl sice na MS dvojkou Unaie Simóna, ale ocenění se dočkal za své výkony v Arsenalu, s nímž získal titul v Premier League.

Nejlepší jedenáctka roku podle FIFPRO:
Brankář: David Raya (Šp./Arsenal).
Obránci: Pau Cubarsí (Šp./Barcelona), Ašraf Hakimí (Mar./Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Portug./Paris Saint-Germain).
Záložníci: Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), Rodri (Šp./Manchester City, Barcelona), Vitinha (Portug./Paris Saint-Germain).
Útočníci: Erling Haaland (Nor./Manchester City), Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), Lionel Messi (Arg./Inter Miami), Lamine Yamal (Šp./Barcelona).

Přečtěte si také

Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa získal poprvé Harry Kane

Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa získal poprvé Harry Kane
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.