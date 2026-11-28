Fotbalisté Žižkova na závěr podzimní části druhé ligy zvítězili v Prostějově 1:0. Zápas 16. kola rozhodl po čtvrthodině hry sám před brankářem David Huf. Pražané se po druhém triumfu za sebou posunuli v neúplné tabulce na sedmé místo. Jihlava přehrála Třinec 4:0 a o bod se posunula na první místo, dosud vedoucí Karviná má k dobru odložený zápas ve Vlašimi. Třetí přezimuje Dukla, která podlehla doma na Julisce 0:1 Táborsku.
Poslední kolo podzimní části soutěže poznamenaly odklady zápasů. V pátek Kroměříž kvůli hromadnému onemocnění v kádru nemohla nastoupit k utkání v Ústí nad Labem, nezpůsobilé terény pak znemožní odehrání nedělního duelu mezi Vlašimí a Karvinou a pondělního souboje Opavy s Příbramí. Náhradní termíny řídicí orgán soutěže zatím neoznámil, je možné, že se podzimní část oproti původním plánům protáhne. Jarní fáze druhé ligy odstartuje až na začátku března. Do nejvyšší soutěže postoupí přímo jen vítěz, celky na druhém a třetím místě bude čekat baráž.
V srpnu Třinec uhrál doma s Jihlavou bezbrankovou remízu, tentokrát ale už v šesté minutě prohrával po Křehlíkově zásahu. Favorit definitivně rozhodl třemi góly mezi 67. a 74. minutou. Prosadil se i útočník Omotoye, jenž se sedmi zásahy ztrácí jedinou branku na lídra tabulky střelců Kronuse z Karviné. Jediným střelcem utkání Dukla – Táborsko byl v 78. minutě Poturnay. Jihočeši se posunuli na pátou příčku.
Výsledky 16. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 16. kola druhé fotbalové ligy
Jihlava – Třinec 4:0 (1:0)
Branky: 6. Křehlík, 67. Omotoye, 69. Usman, 74. Moudrý.
Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Rosický. ŽK: Hošek, Sambou – Simerský, Abdoulkarim, Obuch. Diváci: 382.
Dukla Praha – Táborsko 0:1 (0:0)
Branka: 78. Poturnay.
Rozhodčí: Rouček – Machač, Novák. ŽK: Plšek, Bačkovský – Heppner. Diváci: 1298.
Prostějov – Viktoria Žižkov 0:1 (0:1)
Branka: 16. Huf.
Rozhodčí: Mankovecký – Lakomý, Marek. ŽK: Surzyn, Halda – Reiter, Hönig, Papoušek. Diváci: 290.