Dva góly slavné Benfica, na to se nezapomíná. Plzeňský fotbalista Christophe Kabongo si v pátém kole proti dosavadnímu lídrovi soutěže připsal dvě branky a jednu asistenci a výrazně přispěl k senzačnímu domácímu vítězství Viktorie 4:0. Vtipkoval, že snad trenérovi Radoslavu Kováčovi ukázal, že dovede hodně běhat.
Kabongo poprvé v kariéře zaznamenal v pohárech dvě branky v jednom utkání. „Dosud nejlepší zápas, co jsem odehrál, nebo nejcennější. Proti takovému soupeři, jako je Benfica, to musí být životní zápas. Budu si to pamatovat nadosmrti,“ prohlásil Kabongo.
„Ještě jsme tu měli Crvenou zvezdu (Bělehrad). Tam to bylo dané tím, že jsme to otočili. To bylo takové emotivnější. S odstupem času si možná budu říkat, že tohle je cennější, protože Benfica má zvučné jméno,“ porovnal Kabongo překvapivý výsledek s odvetou závěrečného 4. předkola, v němž Viktoria zvítězila 5:1 po prodloužení a otočila dvojzápas po venkovní porážce 0:3.
Proti Benfice ve 43. minutě nejprve nahrál na gól, krátce poté sám zvýšil povedenou střelou na 3:0 a hned po pauze stanovil konečné skóre. „Při prvním gólu jsem to chtěl dát na zadní tyč. Ale trefil jsem to, jak jsem nechtěl. Nechtěl jsem to dát do víka,“ vtipkoval. „Většinou zakončuji po zemi nebo ve střední výšce. Chtěl jsem dát více ránu na zadní. V druhé půli jsem pak mohl dát hattrick. Samozřejmě jsem ho chtěl, ale nedal jsem ho,“ zalitoval Kabongo.
Potvrdil ale velmi dobrou aktuální formu. Trefil se i o víkendu při ligovém vítězství 2:1 na stadionu Bohemians 1905 a s šesti góly je nejlepším týmovým střelcem v sezoně nejvyšší soutěže. „Včera jsem říkal ze srandy a i trochu vážně, že se trefím. Ale nebral jsem to tak, že bych před zápasem nějak cítil, že se mi povede. Prostě jsem se vyspal a šel jsem do zápasu,“ řekl s úsměvem Kabongo.
Motiv pro zápas: Více běhat i dozadu
V utkání na hřišti naprosto dominoval, ze své pozice levého křídla se několikrát až nezvykle vracel i do defenzivy. „Trenér si myslí, že na té lajně moc neběhám. Ale myslím, že jsem mu v posledních dvou zápasech ukázal, že běhám,“ vtipkoval Kabongo.
„Trenér se mnou o tom vracení se mluví, říká mi to na tréninku, při každé příležitosti. Já to sám vím, že to někdy vypustím do defenzivy. Snažím se v tom každým zápasem zlepšovat, vím, že je to v současném fotbale potřeba,“ doplnil Kabongo, který se v létě vrátil do Plzně z Mladé Boleslavi.
Viktoria po úvodních třech prohrách v ligové fázi Evropské ligy podruhé za sebou zvítězila a výrazně oživila naděje na postup do vyřazovacích bojů. „Myslím, že po dnešním večeru je to reálné. Ukázali jsme, že vše je možné, že je možné porazit jakéhokoliv soupeře. Určitě můžeme postoupit,“ řekl. „Teď ale musíme udělat tlustou čáru za tím, že jsme doma porazili Benficu 4:0. Musíme se soustředit na každý další zápas, v neděli na Zbrojovku Brno a pak na Teplice,“ dodal Kabongo.