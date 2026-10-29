Z oblíbené škváry až do AC Milán. Byla jsem do toho jako blázen, říká oceněná Rinnerová

Prezident Petr Pavel vyznamenal mimo jiné také čtyři sportovní osobnosti. Řád bílého lva in memoriam obdržela gymnastka Věra Čáslavská. Medaile za zásluhy pak dostali úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek, sportovní střelkyně Kateřina Emmons a také první československá profesionální fotbalistka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu Jaroslava Rinnerová.
„Prezident republiky uděluje medaili Za zásluhy paní Jaroslavě Rinnerové, fotbalistce, československé reprezentantce, první československé profesionální hráčce působící v zahraničí a celoživotní průkopnici ženského fotbalu, za zásluhy o stát v oblasti sportu,“ neslo se Vladislavským sálem 28. října.
Získala osm titulů se Slavií a dva se Spartou a působila také v AC Milán. Po svém návratu do Česka byla od roku 2003 až do letoška manažerkou ženského týmu Slavie. Z ocenění byla překvapená. „Pro mě je to něco neskutečného a vůbec jsem s tím nepočítala,“ poznamenala Rinnerová.
Zájem o český ženský fotbal v posledních letech stoupá. „To vyznamenání je vlastně pro všechny holky, které hrály a hrají fotbal. Je spousta lidí, kteří za tím nejsou vidět, pracují pro ženský fotbal. Je to kolektivní sport,“ zdůraznila skromně Rinnerová.
Nábor pro čtrnáctileté i třicátnice
Fotbalem žila, ale příležitostí pro to, jak ho organizovaně provozovat s ostatními dívkami, na začátku 70. let v Československu mnoho nebylo.
„Prostě jsem si přečetla v novinách, že na Slavii dělají nábor. Přihlásila jsem se. Taková zajímavost: přišlo tam asi 80 holek a věkově to bylo od čtrnácti třeba do pětatřiceti,“ popsala v rozhovoru ve Studiu 6. „Všichni ti, co byli zalezlí, chtěli hrát fotbal,“ dodala.
Začátky odpovídaly době. „Na škváře se hrálo, kartáčkem jsme to museli odstraňovat, ale víte co, já jsem na té škváře hrála ráda a nevadilo mně to,“ vzpomínala.
Po krátkém intermezzu ve Spartě se rozhodla pro velkou změnu. „Občas jsme se Slavií jeli do ciziny, párkrát jsme byli v Itálii, byly tam nějaké turnaje, nějaké týmy ze zahraničí, hlavně z Itálie, přijížděly sem, a tak si mě nějak vyhlídli,“ popsala Rinnerová.
„Měla jsem nabídku z AC Milán a z Juventusu. Rozhodla jsem se pro AC Milán.“ Psal se rok 1985.
Obrovská změna
V Itálii se setkala nejen s dalšími špičkovými evropskými hráčkami, ale mohla se nechat inspirovat i hvězdnými fotbalisty, kterými se to v tehdejším AC Milán hemžilo.
„Pro mě byl asi největší zážitek, když jsem tam byla na tiskovce a už v té době tam byly holky s kluky z áčka dohromady. Poprvé jsem tam viděla van Bastena, Baresiho, Maldiniho…“
Rozdíly v práci se všemi věkovými kategoriemi byly tehdy obrovské. „Tady měla maximálně Slavie nebo Sparta béčko. A tam už měly svoje soutěže i malé děti. Tam už měly normálně holky přípravky a tady se nic nedělo,“ zdůraznila Rinnerová.
Trochu později, ale přece. Od té doby, co se Rinnerová stala manažerkou ženských týmů Slavie, se situace začala měnit. Výrazně se zlepšilo zázemí. „Máme už také asi šest týmů, ale tak trošku se tady zaspalo,“ poznamenala Rinnerová.
Klíčový faktor je zápal a vášeň pro věc. „Důležité je, aby ty holčičky dělaly, co je baví. Já jsem do toho byla jako blázen, měla jsem to v krvi. Hlavně aby je to bavilo a aby všechno dělaly na sto procent,“ apelovala Rinnerová.