Výročí založení fotbalového svazu provází i kniha 100 mistrů. Mapuje historii ligy

Je to už 125 let, kdy byl v Praze ustanoven Československý svaz fotbalový, dnes známý jako Fotbalová asociace ČR. V té souvislosti vychází kniha 100 mistrů autora Jaroslava Koláře. Jeho cílem bylo zmapovat zejména historii tuzemského ligového fotbalu.
Píše se sobota 19. října roku 1901 a Český svaz fotbalový existoval již zhruba rok. Nebyl ale oficiálně založen. Císařské orgány musely schválit stanovy.
„Ty byly přijaty na valné hromadě. Tehdy tam bylo pouze sedmnáct klubů a kroužků, z nichž sedm nemělo zaplaceno členský poplatek. Tehdy začala celá etapa rozvoje fotbalu, který je dnes největší sportovní odvětví u nás,“ říká bývalý fotbalový funkcionář Kolář v rozhovoru pro Českou televizi.
První fotbalový zápas se traduje do Roudnice roku 1887. „Soutěže se ale moc nehrály, dominovala tu Slavia, která měla monopol a prakticky neměla s kým hrát. Od roku 1906 se začal hrát Pohár dobročinnosti. V roce 1896 se hrál první turnaj, což byla Sparta, Slavia, AC Praha a Kickers,“ připomíná Kolář.
Fotbalovou historii mapuje kniha Liga 100. „Je to o historii našeho ligového fotbalu. Vznikla také proto, aby mohla vycházet z unikátních ověřených statistik. Skrze QR kódy z ní jde do nich přecházet,“ vysvětluje Kolář.
„Kniha nepostihuje reprezentace, ale popisuje, jak se ligový fotbal vyvíjel a hlavně nejvyšší soutěž. Je tam zmapovaný každý ročník. Je to dárek Fotbalové asociace a ligovému fotbalu,“ říká Kolář, který na knize pracoval dva roky.