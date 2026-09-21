Vypjatých situací bylo poslední dobou dost, asi je přitahuju, hodnotil Chorý opakování penalty

Šlágr 9. kola první ligy rozhodl v jedenácté minutě nastavení z opakované penalty. Tomáš Chorý přisoudil Slavii vítězství 2:1 nad Plzní, ale utkání nedohrál. O chvíli později totiž opustil hřiště na nosítkách poté, co měl jednatřicetiletý útočník podle svých slov mžitky před očima a skácel se na zem. Trenér Plzně Radoslav Kováč nechtěl po porážce příliš rozebírat, zda s týmem po inkasovaném gólu z opakované penalty cítí velkou křivdu.
Chorý je v nominaci národního týmu na úvodní zápasy Ligy národů. Reprezentačním trenérům před pondělním srazem zatrnulo, když urostlého útočníka v závěru dlouhého nastavení odnesli na nosítkách. Předtím bez zjevné příčiny dvakrát padl na trávník a držel se za hlavu. „Měl jsem mžitky před očima a úplně jsem se skácel. Těžko říct, co se vlastně stalo,“ uvedl Chorý. „Nevím, jestli jsem předtím někde dostal ránu,“ řekl bývalý útočník Plzně.
Právě proti Viktorii málem přišel o svou unikátní sérii. Až dosud proměnil v české lize všech 19 penalt. Sudí Stanislav Volek v sedmé minutě nastavení po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil pokutový kop za zákrok Merchase Doskiho na Emmanuela Ayaosiho. A první penaltový pokus Chorého brankář Florian Wiegele vyrazil na tyč.
Neúspěšný exekutor měl ale štěstí. Kvůli předčasnému vběhnutí Doskiho, který se poté zapojil do hry, se penalta opakovala. Chorý už druhý pokus proměnil a rozhodl o výhře lídra tabulky. Navíc se stal prvním hráčem, který v české lize proměnil všech 20 penalt, k nimž se postavil, protože neúspěšný pokus se při opakování nepočítá.
Pořádně si oddechl. „Po první penaltě jsem si říkal, že už je to ztracené. Pak se opakovala. Tlak byl obrovský, myslím, že větší už cítit nemůžu. Poslední dobou toho na mě bylo hodně. Vypjatých situací bylo dost, asi je přitahuju,“ uvedl Chorý.
Vůbec nepochyboval, že se ujme i penaltového reparátu. „Kdo jiný by to na sebe měl vzít? Možná někdo z kluků uvažoval, že by šel místo mě. Byl jsem ale přesvědčený na sto procent. Věřil jsem si,“ řekl král střelců minulého ligového ročníku. „Plzeň se nemá za co stydět, takhle jsme ji ještě v této sezoně neviděli. Když proti takovému týmu otočíte stav 0:1 a vyhrajete, svědčí to o mentalitě týmu,“ dodal olomoucký odchovanec.
Budu hlídat, jestli sudí budou řešit každé předčasné vběhnutí, řekl Kováč
„Samozřejmě zákrok od Doskiko zbytečný, to si můžeme říct na rovinu. Křivda? Jsem zvědavý a já to teď budu hlídat až do konce (sezony), jestli to budou pískat takhle všechno, jak to bylo dnes,“ prohlásil trenér fotbalistů Plzně Kováč.
Po gólu na 2:1 ještě na opačné straně plzeňský Lukáš Červ reklamoval přišlápnutí ve vápně, ale Volek nechal hru pokračovat. „Nechci hodnotit rozhodčího, protože stejně to už nevrátíme. Doski dal šanci rozhodčímu. Jednoznačně měl protihráče vykrokovat, tam nic nehrozilo. Musí se z toho poučit,“ řekl Kováč.
„Na druhé straně na Červuse (Červa) jsem to ještě neviděl a neviděl jsem ani tu situaci před opakovanou penaltou. Ale pokud v 98. nebo kolikáté minutě takhle opakujete penaltu, je to samozřejmě pro nás složitý okamžik,“ poznamenal Kováč.
Přes opakovanou penaltu udělil Volek červenou kartu trenérovi gólmanů Viktorie Kozáčikovi. Kováč by od rozhodčího očekával vzhledem ke krutému verdiktu více shovívavosti.
„Já jsem u toho byl, tam nepadlo nic agresivního a velmi sprostého. Samozřejmě ta křivda tam byla, to je jasné, ale nebylo to tak, že by byl tolik vulgární. Sám (Kozáčik) se tomu podivoval. Samozřejmě my jsme tu křivdu cítili, ale s tím už nic neuděláme,“ řekl Kováč.