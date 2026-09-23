Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru postaraly o velké překvapení, favorizovaný Rosenborg porazily v azylu v Ústí nad Labem 3:1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Šarlota Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Constanta 4:1.
Severočešky startují v soutěžích UEFA poprvé. V minulém předkole při pohárové premiéře vyřadily Sarajevo a dnes nečekaně dobře vstoupily do dvojzápasu s papírově mnohem silnějším soupeřem. Rosenborg sice více držel míč, ale v koncovce si počínal lépe Liberec. Ve 33. minutě propálila hradbu těl před sebou Truxová.
Norský favorit, který v minulosti zasáhl i do Ligy mistryň, stihl o chvíli později odpovědět, ale přelom poločasů nezvládl. V nastavení úvodního dějství lehce tečovala centr Truxová a dala druhý gól. Necelou minutu po změně stran přidala pojistku Vithová. Outsider pak už v Ústí nad Labem, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu pro poháry našel azyl, nečekaný náskok udržel.
Slovan Liberec – Rosenborg Trondheim 3:1 (2:1)
Slovan Liberec – Rosenborg Trondheim 3:1 (2:1)
Branky: 33. a 45.+1 Truxová, 46. Vithová – 39. Reveesová.
Sestava Liberce: Kroupová – Košíková (67. Stránská), Krejčířová, Dědinová, Šafářová – Truxová, Šubrtová (87. Buryanová), Ferencová (87. Jakubů) – Hlouchová (78. Marcinková), Skálová, Vithová (67. Rumančíková). Trenér: Kaiser.
Sparta po jarním zisku českého titulu neprožívá povedený vstup do sezony, neuspěla v kvalifikaci Ligy mistryň a již sáhla k trenérské změně.
Proti rumunskému mistrovi ale potvrdila roli vysokého favorita a již po domácím duelu nakročila k postupu. Farul vzdoroval do přestávky, v níž ještě držel nerozhodný stav 1:1, po změně stran ale Pražanky třikrát skórovaly.
Sparta Praha – Farul Constanta 4:1 (1:1)
Sparta Praha – Farul Constanta 4:1 (1:1)
Branky: 26. Ospecková, 52. Bartoňová z pen., 70. Hansenová, 83. Khýrová – 43. Stancuová.
Sestava Sparty: Harantová – Retkesová, Hansenová, Pochmanová, Bartoňová – Petryková (53. Pešková), Stárová (88. Nechutová), Černá – Ospecková (63. Elmoreová), Bergfordová (63. Rancová), Khýrová (88. Huvarová). Trenér: Nincz.