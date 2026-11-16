Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyšle do souboje s kritizovaným Giannim Infantinem o pozici prezidenta světové federace FIFA šéfa francouzského fotbalu Philippa Dialla. Volby se uskuteční 18. března v Rabatu.
Britská média v pondělí uvedla, že kandidaturu na post předsedy FIFA odmítl bývalý trenér Arsenalu Arséne Wenger. Kontroverzního Infantina by místo toho měl vyzvat třiašedesátiletý Diallo, jenž vede francouzský fotbal od ledna 2023.
UEFA navrhla Dialla na mimořádně svolaném zasedání jednadvacetičlenného výkonného výboru, jehož členem je také prezident Francouzské fotbalové federace (FFF). „Philippe Diallo přijal nabídku kandidovat,“ uvedla UEFA a zdůraznila jeho bohaté zkušenosti na všech úrovních fotbalu. Diallovu kandidaturu musí v úterý ještě potvrdit francouzský svaz.
Březnové volby v Maroku
Volit se bude v březnu v metropoli Maroka. Infantino, jenž vede FIFA přes deset let, čelil v poslední době ostré kritice kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Přesto za ním řada federací stále stojí.
„V souvislosti s vážnými obavami ohledně směřování FIFA vyzvaly národní fotbalové asociace k obnovení jednoty a důvěry uvnitř celosvětové fotbalové komunity. Vyjádřily plnou důvěru ve Philippa Dialla, že dokáže zajistit vedení potřebné k naplnění tohoto cíle,“ prohlásila UEFA.
Nejdříve sázela na Wengera. Sedmasedmdesátiletý Francouz od roku 2019 působí ve FIFA jako ředitel pro globální rozvoj. V minulém týdnu média informovala, že bývalý francouzský trenér kandidaturu zvažuje, podle informací deníku The Times ho však od ní vysoce postavení funkcionáři FIFA odradili.
Zájem o prezidentskou funkci dosud vedle Infantina oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů.