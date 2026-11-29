Čtyřmi góly v brance Monzy potvrdili ve 13. kole italské ligy fotbalisté AS Řím roli favorita a na vedoucí Lazio dál ztrácejí dva body. Hodně si oddechli fotbalisté Udine, když zvítězili doma 1:0 nad Fiorentinou a opustili poslední místo tabulky. Naplno bodovali po deseti kolech a poprvé od konce srpna. Neapol neproměnila ani jednu z velkých šancí a jen remizovala 0:0 na hřišti trápícího se Sassuola.
AS Řím k desáté ligové výhře v sezoně dokráčel díky třígólovému prvnímu poločasu, v jehož průběhu se potřinácté v sezoně trefil nejlepší střelec soutěže Malen a dvakrát v rozmezí 12 minut křídelník Soulé. Čtvrtou branku Římanů, kteří zůstávají neporažení, vstřelil v nastavení střídající Castro. Monza prohrála na soupeřově hřišti popáté za sebou.
Udine po prvním vítězství nového trenéra Paola Zanettiho v jeho třetím zápase odvrátilo hrozbu vyrovnání klubového rekordu šesti domácích porážek v Serii A po sobě. Jediný gól vstřelil v deváté minutě Slovinec Lovrič, který po nahrávce Zaniola poslal míč pod břevno. Jeho tým bodoval naplno po deseti kolech.
Největší šance Neapole k prolomení nejprostupnější obrany soutěže měli po změně stran stoper Rrahmani a útočník Lang. Kosovský obránce se dostal k nebezpečné hlavičce z bezprostřední blízkosti, ale jeho pokus pohotově zneškodnil brankář Murič, jeho spoluhráč z reprezentace. Lang mohl o výhře mužstva trenéra Massimiliana Allegriho rozhodnout přízemní střelou k bližší tyči, u ní byl ale znovu připraven Murič.
Neapol poosmé v sezoně ztratila body a v tabulce je osmá. Sassuolo získalo druhý bod za posledních devět kol a je stále na sestupové pozici.
Výsledky 13. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 13. kola italské fotbalové ligy
Frosinone – Parma 3:0 (55., 61. a 79. Bobček), FC Turín – Lazio Řím 1:2 (62. Adams – 42. Provstgaard, 44. Isaksen), Inter Milán – FC Janov 4:0 (40. a 54. Thuram, 29. Martínez, 45.+3 Sučič z pen.), Udine – Fiorentina 1:0 (9. Lovrič), Sassuolo – Neapol 0:0.