Týmové vítězství je víc než hattrick, zářil Kubala po životním zápase

Prvním hattrickem v ligové kariéře rozhodl útočník Filip Kubala o výhře Baníku 3:1 v Brně nad Zbrojovkou v utkání 14. kola nejvyšší soutěže. Sedmadvacetiletý kanonýr si tří branek cenil, výše však stavěl týmový výkon a výsledek. Ostrava se v lize dočkala vítězství po sedmi zápasech.
„Po osobní stránce je to skvělé, že jsem dal hattrick. Ale já vždy první přemýšlím nejprve nad týmovým výkonem, pak až nad osobním. Takže pro mě osobně skvělé, ale bez kluků, kteří mi na góly nahráli, bych je nedal,“ řekl Kubala.
Na první dva góly během tří minut v polovině úvodního dějství mu nahrál Michal Kohút. Třetí trefu přidal čtvrt hodiny před koncem, kdy „nůžkami“ překonal brněnského brankáře Adama Hrdinu.
„To bylo snad poprvé, kdy jsem to vyzkoušel i v zápase. Balon letěl dlouho, byl jsem už trošku bokem natočený. Věřil jsem si na to a položil jsem se do toho,“ prohlásil Kubala.
Platnost gólu dlouho zkoumali sudí na videu, aby pak v jeho prospěch rozhodl jediný centimetr, který jej dělil od ofsajdu.
„Kluci mi to v kabině řekli, ale na hřišti jsem to nevnímal. Tam jsem se soustředil na to, abych balon pořádně trefil. Někdy vám to prostě vyjde a máte štěstí, někdy ne. Jako při poháru na Spartě, kde mi chybělo pět centimetrů,“ podotkl Kubala.
Byl rád, že Baník v lize po sedmi utkáních vyhrál. „Ideální zápas je, když uděláte všechno perfektně, dáte hodně gólů a nedostanete gól. Prostě uděláte všechno, co si v zápase řeknete. Pro nás to byl ideální zápas v tom, že jsme dali první gól, že jsme se dostali do vedení, že jsme hned nato přidali druhý,“ prohlásil bývalý mládežnický reprezentant, který se v létě vrátil na trávníky po vyléčení zraněného kolena.
Svůj možná životní výkon mohl Kubala korunovat dokonce i čtvrtým gólem v závěru utkání. „Chtěl jsem i tohle uklidit do brány. Trefil jsem to, myslím, fajn, ale jenom doprostřed brány. Takže to je samozřejmě škoda,“ dodal Kubala.