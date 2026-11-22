Boca Juniors vyhráli Jihoamerický pohár a získali první mezinárodní trofej od roku 2008. Mužstvo z Buenos Aires zdolalo v sobotním finále v kolumbijské Barranquille 2:0 brazilské Atlético Mineiro.
Boca Juniors vyhrála druhou nejprestižnější jihoamerickou soutěž potřetí v historii po letech 2004 a 2005. Zajistila si tím účast v duelu Recopa Sudamericana, obdobě evropského Superpoháru, proti vítězi Poháru osvoboditelů. O nejvýznamnější kontinentální trofej se příští sobotu v Montevideu střetnou argentinští Estudiantes s brazilskými Palmeiras.
O vítězství Boky Juniors rozhodli brankami Santiago Ascacíbar a Miguel Merentiel. Na straně poraženého týmu odehrál druhý poločas bývalý sparťanský obránce Ángelo Preciado.
Nepříjemný okamžik zažil po zápase jeden z vítězů Leandro Paredes, jenž zkolaboval přímo při televizním rozhovoru. Argentinský reprezentant po ošetření došel sám do kabiny, ale z preventivních důvodů jel na vyšetření do nemocnice. Z ní následně poslal vzkaz na svém instagramovém účtu a uvedl, že ho postihla závrať. Utkání se hrálo ve třicetistupňovém horku při vlhkosti kolem 80 procent.