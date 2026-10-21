Fotbalová Karviná zažila v posledním půlroce velice turbulentní období. Vidina pokračování v nejvyšší soutěži i účast v Evropě po zisku domácího poháru se rozplynula po účasti v rozsáhlé korupční aféře. Karviná tak hraje druhou ligu s reálnou ambicí co nejrychlejšího návratu zpět na původní pozice.
„Bylo to obrovsky těžké, za celou svoji kariéru funkcionáře jsem nic složitějšího nezažil. Ze dne na den se měnily situace,“ říká sportovní manažer klubu Lubomír Vlk v rozhovoru pro ČT sport.
Karviná se původně odvolala proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR (FAČR), která ji vyloučila z první ligy. Klub ale nakonec odvolání stáhl a zamířil do druhé ligy.
Mančaft poznamenala i rozsáhlá vlna odchodů. „Odešlo patnáct hráčů. Největší problém byl ten, že hráči, když jsme šli do druhé ligy, odcházeli postupně. Museli jsme pracovat s tím, že někteří tam budou, někteří ne. Do toho jsme museli shánět nové. Přestupů bylo víc, nechtěl bych říkat jeden zásadní,“ pokračuje Vlk.
Hráči byli nastavení na první ligu a Evropu a najednou přišel tvrdý náraz. „To je potřeba si uvědomit. Za několik týdnů se najednou hráči dozvěděli, že budou hrát druhou ligu. Bylo to i pro ně složité,“ ví Vlk.
Karviná následně vyhlásila ambici s okamžitým návratem do nejvyšší soutěže. „Je pravda, že jsme chtěli určitě postoupit, ty ambice máme. Začali jsme později přípravu, hráči přicházeli později. Ale Karviná je tradiční klub s výbornými podmínkami. Lákání nebylo až tak složité,“ tvrdí Vlk.
V červnu také po odchodu Marka Jarolíma převzal mužstvo trenér Roman West, který naposledy působil v třetiligovém B-týmu Olomouce, ale v Karviné už kdysi vedl mládež.
„Chtěli jsme někoho z regionu. Domluvili jsme se docela rychle, bylo to od něj seriózní. Dohody dodržel, smekám klobouk,“ pochvaluje si Vlk.
„Romana znám dost dlouho, takže vím, co od něj mohu očekávat. Ale není to za hranou, člověk se s věkem trochu mění, takže s Romanem je to v pohodě úplně,“ dodává ke zvěstem, že West je horká hlava.
Sám Vlk se s léty také prý uklidnil, do kabiny už mezi hráče nechodí. „V poslední době už to nedělám, dříve jsem byl větší divočák, ale teď už je to minimálně.“
Po jedenácti kolech nyní Karviná vede druholigovou tabulku se čtyřiadvaceti body. Do konce ročníku je ale ještě cesta dlouhá.
„S umístěním jsem spokojen, ale byly tam zápasy, kde jsme mohli bodovat víc. Strašně důležité bude ale umístění po konci sezony. Teď jsme spokojeni, ale zajíci se počítají až po honu. Potřebovali bychom v mužstvu trochu větší konkurenci, v některých zápasech nám nevyšla střídání, ale to se stane, takové zápasy jsou, tak to chodí,“ vysvětluje Vlk.
Největší problém podle něj byl, aby se mužstvo sehrálo. „My jsme na to neměli vůbec čas. Naštěstí to tak dlouho netrvalo, začali jsme vyhrávat druhým zápasem a jsem za to rád,“ dodává.
V zimě Vlk očekává hráčské příchody. „Doufám, že bude v Karviné rušno. Budeme se po skončení podzimu pohybovat na čele pelotonu. Víme určitě, kde nás tlačí bota, a budeme přes zimu pracovat, aby přišli kvalitní hráči, kteří by pomohli k postupu.“
Dá s předpokládat, že největším soupeřem Karviné o postup bude Dukla, která z první ligy spadla po neúspěšné baráži. V minulém týdnu naposledy Karviná porazila doma Duklu 3:0 a Slezané tak v čele odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů.
„Základ je doma vyhrávat, mrzí nás ztráty na venkovních hřištích. Na druhou ligu jsou ty návštěvy docela dobré. Bavit se o tom, jestli nepostoupíme a co bude v létě, je brzy. Pracujeme teď s tím, co vidíme,“ uzavírá Vlk.